من بينها رواية ليبية.. الإعلان عن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة الرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «آي باف» القائمة القصيرة لدورتها الـ16 والتي ضمت 6 روايات من الجزائر والعراق وليبيا ومصر والسعودية وسلطنة عمان.

وشملت القائمة روايات «مَنّا» للجزائري الصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» للعراقي أزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لليبية نجوى بن شتوان، و«أيام الشمس المشرقة» للمصرية ميرال الطحاوي، و«الأفق الأعلى» للسعودية فاطمة عبد الحميد، و«تغريبة القافر» للعماني زهران القاسمي.

وقال رئيس لجنة التحكيم محمد الأشعري إنّ القائمة القصيرة لهذه السنة تتميز بتنوع كبير في المضامين، وأنّه مع هذا التنوع فإنّ القارئ سيلتقي في الروايات بكل تجليات الرواية العربية الحديثة في بناءاتها وخصائصها السردية وفي أساليبها وتعدد أصواتها ولغاتها.

ويحصل كل من المرشحين الـ6 في القائمة على 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة في احتفالية تقام في أبوظبي يوم 21 مايو القادم.

وتأسست الجائزة، التي تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، عام 2007 ويرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي مع دعم من مؤسسة جائزة بوكر العالمية في لندن.