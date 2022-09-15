من بينها ليبيا.. أمير دولة قطر يُعرب عن قلقه إزاء مايحدث في المنطقة من نزاعات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إنّ سياسة الدوحة الخارجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المتباينة، لمساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إلى المساعدة، ولعب دور الوسيط في المنطقة العربية وخارجها.

وأضاف تميم في مقابلة مع صحيفة لوبوان الفرنسية أنّه يتعين على المجتمع الدولي أن يتصرف بجدية ويضع حدا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة.

وأشار تميم إلى أن القضية الأهم هي القضية الفلسطينية، لأن السلام لن يتحقق إذا لم يتم التوصل لحل لها، ناهيك عن سوريا وليبيا واليمن، معربا عن قلقه مما يحدث في المنطقة من نزاع.