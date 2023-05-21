من بينها ليبيا.. الناخبون الأتراك بالخارج يتوجّهون للتصويت في الجولة الثانية

توجّه الناخبون الأتراك بالخارج في العديد من الدول بينها ليبيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها يوم 28 مايو الجاري.

واستقبلت السفارة التركية بطرابلس والقنصلية بمصراتة الناخبين اليوم السبت وسيستمر التصويت حتى يوم 22 مايو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الجولة الثانية بين مرشّح تحالف الجمهور الرئيس رجب أردوغان، ومرشح تحالف الأمّة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو.

وفي الجولة الأولى تحصّل الرئيس أردوغان على 26 مليوناً و859 ألفاً و313 صوتاً بنسبة 49.51% من الأصوات، ومرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو على 24 مليوناً و430 ألفاً و618 صوتاً بنسبة 44.88%.