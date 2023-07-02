من بينها ليبيا.. «بايدن» يوقع أمراً بتغيير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المُسيّرة

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمراً بتغيير قواعد تنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار في مناطق النزاع، ومن بينها ليبيا.

وبموجب القيود الجديدة، يتعين على مُشغلي الطائرات المسيرة من الجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» الحصول على إذن مسبق من الرئيس بايدن قبل استهداف مسلحين خارج مناطق الحرب التقليدية.

وتحدد القيود الجديدة، التي جاءت في 15 صفحة ووقعها الرئيس بايدن في أكتوبر الماضي، ضربات الطائرات المسيرة على المواقف التي يعتبر فيها مشغلو الطائرات أن خيار القبض على الهدف حيا خلال عملية للقوات الخاصة غير مجدٍ.

وتغطي القيود الجديدة أيضا عمليات احتجاز المشتبه فيهم، وتطلب من الحكومة إخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود محتجز، كما تمنع نقل أي محتجزين جدد إلى معتقل «غوانتانامو» في كوبا.