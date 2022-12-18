من بينها ليبيا.. «تبون» و«ماكرون» يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملف الليبي وقضايا إقليمية، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

ووفق البيان الجزائري، تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد ليبيا توترا أمنيا وانقساما سياسيا حيث تتصارع فيها حكومتان على السلطة منذ مارس الماضي، حيث تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق على قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية.

وذكر بيا الرئاسة الجزائرية أنّ خلال الاتصال الذي جري بينهما تطرّق الرئيسان أيضا، إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.