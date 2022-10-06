من بينها ليبيا.. «تبون» يبحث مع نظيره الألماني قضايا المنطقة

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المستشار الألماني فرانك شتاينماير، ضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا عبر الانتخابات وقضايا المنطقة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أنّ الجانبان استعرضا قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك على غرار الوضع في منطقة الساحل، وبالأخص في مالي وضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا تكون عبر الانتخابات.

وأردف البيان أن المستشار الألماني أعرب عن تأييد برلين ومساندتها لدور المبعوث الأممي إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، شاكرا «دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار في المنطقة وفي عموم إفريقيا».

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.