من بينها ليبيا.. لندن تطالب بإنهاء استخدام القنابل العنقودية في جميع أنحاء العالم

دعا سفير البريطاني لدى الأمم المتحدة دانيال كريج ووزير الدولة البريطاني غراهام ستيوارت في مؤتمر دولي ترأسته المملكة المتحدة إلى إنهاء استخدام الذخائر العنقودية في جميع أنحاء العام.

وأضاف الدبلوماسيان كريج وستيوارت أن القنابل العنقودية تستمر في قتل وتشويه المدنيين جراء النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك سوريا وليبيا وأوكرانيا، لافتان إلى أن غالبًا ما تخلف هذه القنابل في ضحاياها إصابات غيرت حياتهم.

وأشار الدبلوماسيان البريطانيان إلى أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تهدد حياة المدنيين لسنوات بعد ذلك، ما يعيق إعادة البناء والتنمية بعد انتهاء الصراع.