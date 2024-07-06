من بينها ليبيا.. «مفوضية اللاجئين» تُطالب بنحو ملياري دولار لمساعدة النازحين السودانيين

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “بضرورة توفير موارد إضافية لدعم ملايين السودانيين المجبرين على الفرار من ديارهم إلى بلدان الجوار”.

وقال المتحدث باسم المفوضية يوان واتسون: “إن المفوضية تسعى وشركاؤها للحصول على موارد لدعم ملايين السودانيين المجبرين على الفرار من ديارهم”.

وأضاف أن “المفوضية وشركائها في المجال الإغاثي يحتاجون الآن إلى مليار ونصف المليار دولار من أجل توفير المساعدة والحماية لحوالي 3.3 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم حتى نهاية العام، فضلاً عن المجتمعات المحلية في البلدان المجاورة”.

وذكر أنه “تم إضافة بلدين جديدين، وهما ليبيا وأوغندا، إلى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، بالإضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان”.

يذكر أنه وفي ليبيا، سجلت المفوضية أكثر من 20.000 لاجئ سوداني ممن وصلوا إلى البلاد منذ أبريل 2023، مع وجود تقديرات تفيد بوصول عدد أكبر بكثير إلى شرق البلاد.