من بين الأفضل.. الكشف عن هاتف «قابل للطيّ» و«حاسب» جديد بمواصفات متميّزة

أعلنت شركة “أوبو Oppo”، “استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي وأكثرها تميزا”.

وبحسب الشركة، “سيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، وستكون سماكة الهيكل نحو 4 ملم فقط، وشاشته الأساسية المرنة ستكون من نوع Foldable LTPO3 OLED، مقاسها 8.12 بوصة، دقة عرضها (2268/2440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، أما شاشاته الخارجية فتأيي بمقاس 6.6 بوصة”.

ووفق المعلومات، “يعمل الجهاز بنظام Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 256/512 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب التسريبات، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط”.

الحاسب المتطور الجديد من Honor

كشفت شركة “هونرHonor“، عن “حاسبها الجديد، والذي صنفه الخبراء كواحد من أفضل الحواسب المحمولة في الأسواق العالمية حاليا”.

وبحسب الشركة، فإن “حاسب MagicBook Art 14 الجديد، أكثر ما يميزه هو هيكله المتين والنحيف المصنوع من الألمنيوم، والذي يزن 1.02 كلغ فقط، فضلا عن حصوله على كاميرا منفصلة عن الشاشة، مخفية داخل الهيكل، ويمكن تثبيتها مغناطيسيا أعلى الشاشة في حال الحاجة لاستخدامها، وحصل الجهاز على شاشة OLED تعمل باللمس، مقاسها 14.6 بوصة، دقة عرضها (3120/2080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء المميز لهذا الحاسب معالج Qualcomm Snapdragon X Elite المتطور، ومعالج رسوميات Qualcomm Adreno، وذاكر وصول عشوائي 32 غيغابايت من نوع LPDDR5x، وذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت، وحصل الحاسب على منفذي USB 3.2 Gen 2، ومنفذ USB Type-A 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Windows 11، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشرائح موديم للاتصال بشبكات Wi-Fi 7، وبطارية تكفيه لعشر ساعات تقريبا في حال استخدامه لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت”.