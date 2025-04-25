من تايلاند إلى أمريكا.. حوادث طيران مأساوية تحصد أرواحاً جديدة

قتل 6 أشخاص “في حادث سقوط طائرة تابعة للشرطة التايلاندية في البحر في بلدة تشا-أم السياحية على بعد 160 كيلومترا جنوبي بانكوك”.

وقالت قناة Thai PBS: “طائرة من طراز “داش 6-400 توين أوتر” التي دخلت الخدمة في أسطول الشرطة الوطنية التايلاندية عام 2020، سقطت في البحر قرب شاطئ تشا-أم في محافظة بيتشابوري”.

وأضافت القناة: “وقع الحادث الساعة 8:15 صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي). وفقا لبيانات فرق الإنقاذ العاملة في الموقع، لقي 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة حتفهم، بينما نجا شخص واحد لكنه أصيب بجروح”.

ووفقا للقناة، “كانت الطائرة تستخدمها الشرطة لنقل الأفراد لأغراض عملياتية ونقل البضائع وإسقاط المظليين بما في ذلك طلاب مدرسة الشرطة للمظليين”.

وأشارت إلى أن “الطائرة كانت تقوم يوم الجمعة برحلة طيران كان من المقرر خلالها إسقاط مظليين”.

مصرع طيار في حادث تحطم طائرة تجريبية بقاعدة عسكرية بولاية فيرجينيا

قال مسؤولون أمريكيون إن “طيارا كان يستعد لعرض جوي قادم على متن طائرة تجريبية توفي يوم أمس الخميس عندما تحطمت الطائرة في قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا الساحلية”.

وقال مسؤولو القاعدة في بيان صحفي: “تحطمت الطائرة المدنية “في وقت قبل الظهر بقليل أثناء هبوطها في قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة في هامبتون، وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متن الطائرة”.