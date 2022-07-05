من تداعيات حربها في أوكرانيا.. روسيا تقلل عدد مرتزقتها في ليبيا

قال الخبير الأممي تشالوكا بياني إنّ الحرب الروسية الأوكرانية قللت من عدد المرتزقة في ليبيا.

وأوضح بياني في تصريحات نقلتها صحيفة شبيغل الألمانية أنّ عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا التابعين لمجموعة فاغنر الروسية قد انخفض، بسبب فتح سوق آخر لهم في إشارة إلى الحرب على أوكرانيا.

ولفتت صحيفة شبيغل إلى أنّ المحامي الزامبي البريطاني والخبير الأممي تشالوكا بياني، يعمل على جمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنّ فاغنر تعتبر بمثابة جيش الظل للرئيس الروسي، ووفقًا للاستخبارات البريطانية، أُجبرت روسيا على الأرجح على إعادة ترتيب أولويات فاغنر إلى أوكرانيا على حساب العمليات في إفريقيا وسوريا.

ومع ذلك، لم يتم سحب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقًا للتقرير الذي قدمه الخبراء الأمميون، الذين أكدوا أنّ المرتزقة يطيلون الصراع في البلاد وربما تجاهلوا القواعد الدولية لحماية المدنيين.