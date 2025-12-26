من تركيا إلى البرازيل.. حوادث وكوارث تهزّ العالم

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة العشرات، ففي تركيا، قُتلت رضيعة على يد والدتها، وفي مصر ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار في إمبابة إلى 9 قتلى، بينما شهدت القليوبية جريمة قتل مروعة، واليابان سجلت إصابة 14 شخصًا في هجوم بسكين، والبرازيل فقدت المغني الشاب كيفين كوستا بصعقة كهربائية، وفي الجزائر، ضبطت الجمارك أكثر من 700 ألف قرص إكستازي، فيما تسببت العواصف الثلجية في موسكو بتأخير عشرات الرحلات، وعلى الصعيد الثقافي والسياسي، طالبت النيابة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيس السابق يون سوك يول، وفقد العالم المخرج الفلسطيني محمد بكري، الذي ترك إرثًا فنيًا يعكس الهوية الفلسطينية وتعقيداتها.

مقتل رضيعة في دياربكر بعد إلقائها من الطابق الرابع على يد والدتها

لقيت رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر مصرعها على الفور بعد أن ألقتها والدتها من نافذة منزلهم في الطابق الرابع بمدينة دياربكر جنوب شرق تركيا.

وبحسب المصادر، فقد أقدمت السيدة ن.أ على رمي طفلتها في حي فراد ببلدة كايابينار، في مبنى مكون من سبعة طوابق، ما أدى إلى وفاتها فور وقوع الحادث.

وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة دياربكر.

وأفادت المصادر بأن الأم، التي تم توقيفها على الفور، يعتقد أنها تعاني من مشاكل نفسية، ويجري التحقيق معها من قبل السلطات التركية.

إصابة 14 شخصًا بهجوم بسكين ومادة سائلة في مصنع بوسط اليابان

أصيب 14 شخصًا في مصنع بمدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا وسط اليابان إثر هجوم بسكين واستخدام مادة سائلة مجهولة، بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الإسعاف اليوم الجمعة.

وأوضح توموهارو سوجياما، رئيس قسم الدفاع المدني بالمدينة، أن الحادث وقع حوالي الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، عندما وردت مكالمة عن تعرض 5 أو 6 أشخاص للطعن واستخدام سائل رذاذي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم إلقاء القبض على المهاجم في المصنع، وهو رهن الاحتجاز حاليًا. ونُقل 8 مصابين إلى المستشفى، فيما لم تتضح بعد حالتهم أو دوافع الهجوم.

مصر: ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار إمبابة إلى 9 قتلى و15 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عقار في منطقة إمبابة شمالي الجيزة، شمال مصر، إلى 9 قتلى و15 مصاباً، بعد انتشال جثة طفلة إضافية من تحت الأنقاض، وذلك بعد ثلاثة أيام من أعمال البحث والإنقاذ.

وتم إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وكان العقار المكون من خمسة طوابق قد انهار في وقت سابق، ما دفع قوات الأمن والحماية المدنية إلى مباشرة عمليات البحث عن ضحايا وناجين محتملين.

وأسفرت عمليات التمشيط الأولية عن استخراج عدد من المصابين والضحايا، فيما استمرت فرق الإنقاذ باستخدام المعدات وأجهزة الكشف الفني الدقيقة، في سباق مع الزمن للوصول إلى أي ناجين تحت الأنقاض.

مصرية تقتل طليقها طعنًا داخل محل تجاري في القليوبية

شهدت منطقة مسطرد بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية جريمة قتل مروعة، بعدما أقدمت ربة منزل على طعن طليقها بسكين داخل محل عمله، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتبين أن المجني عليه، أحمد. ح (37 عامًا)، تاجر أدوات كهربائية، توفي إثر طعنة نافذة في الكتف الأيسر. وكشفت التحريات أن المتهمة، أسماء. ع (35 عامًا)، توجهت إلى محل طليقها بعد عشرة أيام فقط من طلاقهما، عقب علمها بزواجه من امرأة أخرى.

ونشبت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، قبل أن تستل المتهمة سكينًا من داخل المحل وتوجه له طعنة قاتلة. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة، مدعية أنها دافعت عن نفسها.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة المغني البرازيلي كيفين كوستا عن 25 عاماً إثر صعقة كهربائية

توفي المغني البرازيلي الشاب كيفين كوستا عن عمر 25 عاماً إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله ككهربائي في مدينة جويانيا.

ووقع الحادث عندما كان كوستا يركب مأخذ كهربائي في متجر لقطع غيار السيارات، على ارتفاع يبلغ حوالي ستة أمتار، مثبتاً بحزام أمان.

وأفادت فرقة الإطفاء المحلية بأن إنزاله استلزم استخدام رافعة شوكية بسبب صعوبة الوصول إلى موقع الحادث.

وأقيمت مراسم وداع المغني الشاب في مقبرة “فالي دو سيرادو” في جويانيا في 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.

وجمعت حياة كوستا المهنية بين شغفه بالموسيقى الإنجيلية وعمله اليومي ككهربائي، في مثال يعكس واقع العديد من الفنانين الشباب في البرازيل الذين يعملون في مهن أخرى لدعم أنفسهم أثناء متابعة أحلامهم الفنية. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف الدقيقة للحادث.

الجزائر.. جمارك ميناء بجاية تضبط أكثر من 700 ألف قرص إكستازي

تمكنت مصالح الجمارك في ميناء بجاية الجزائرية من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات، تتجاوز 700 ألف قرص من مادة “الإكستازي”، مخبأة بإحكام داخل ثلاث مركبات سياحية مهيأة خصيصاً للتهريب، وفق ما أفادت به صحيفة “الشروق”.

وأوضح المصدر أن الوزن الإجمالي للمخدرات بلغ 320 كيلوغراماً و535 غراماً، وأن العملية تمت بالتنسيق والتعاون مع شرطة الميناء في إطار المهام العملياتية لمصالح الجمارك.

وتم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الجزائر.

العواصف الثلجية تؤدي إلى تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو

تسببت العواصف الثلجية المستمرة وتساقط الثلوج حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو في تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية، منها 15 رحلة تأخرت لأكثر من ساعتين.

وكان يفغيني تيشكوفيتس، كبير الخبراء في مركز فوبوس للأرصاد الجوية، قد أشار في وقت سابق إلى توقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في موسكو ومحيطها مساء الخميس.

وشهدت جميع مطارات موسكو تأخيرات نتيجة الأحوال الجوية، بينما أوضح ممثل عن مطار جوكوفسكي أن التأخيرات في هذا المطار لا علاقة لها بالطقس، وإنما بسبب تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة، مؤكداً عدم وجود أي اضطرابات في الجدول الزمني بسبب الأحوال الجوية.

النيابة في كوريا الجنوبية تطالب بالسجن 10 أعوام للرئيس السابق يون سوك يول

طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 10 أعوام بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية مخالفاته المتعلقة بمحاولته إعلان الأحكام العرفية العام الماضي.

وقالت النيابة في سيئول إن الاتهامات تشمل عرقلة العدالة، بعد أن استبعد يون أعضاء مجلس الوزراء من اجتماع حول الأحكام العرفية، ومنع في يناير الماضي المحققين من اعتقاله. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في القضية الشهر المقبل، وفق وكالة “يونهاب” للأنباء.

وكان يون قد علّق لفترة وجيزة الحكم المدني في كوريا الجنوبية في 3 ديسمبر 2024، لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، ما أثار احتجاجات واسعة ومواجهات في البرلمان.

ومنذ عزله من منصبه في أبريل الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، يواجه يون عدة محاكمات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية. وفي وقت سابق، صرح يون بأن قراره كان مبررًا لمواجهة ما وصفه بـ “الأنشطة المؤيدة للصين والمؤيدة لكوريا الشمالية والخيانة”.

وتشمل محاكماته الثلاث الأخرى اتهامات بقيادة تمرد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت إدانته.

وفاة المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري عن 72 عاماً

توفي المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته، بعد معاناة مع مشكلات في القلب والرئتين.

وعُرف بكري بسعيه إلى تفكيك تعقيدات الهوية والثقافة الفلسطينية عبر أعمال فنية متعددة باللغتين العربية والعبرية. واشتهر على نطاق واسع بفيلمه الوثائقي «جنين، جنين» (2003)، الذي تناول العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وسلط الضوء على حجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي لحقت بالسكان الفلسطينيين. وقد حُظر الفيلم في إسرائيل، ولاحقته دعاوى قضائية لسنوات طويلة بدعوى عدم التوازن والتحريض.

كما شارك بكري في فيلم «كل ما تبقى لكم» (2025)، وهو عمل درامي يوثق مسيرة عائلة فلسطينية على امتداد أكثر من 76 عاماً، إلى جانب ابنيه آدم وصالح بكري، وكلاهما ممثلان. وقد أُدرج الفيلم ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي طويل.

وخلال مسيرته، قدّم بكري أعمالاً سينمائية ومسرحية عكست طيفاً واسعاً من التجارب الفلسطينية، ومثّل أيضاً باللغة العبرية، بما في ذلك مشاركته في المسرح الوطني الإسرائيلي في تل أبيب، وظهوره في عدد من الأفلام الإسرائيلية المعروفة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وُلد محمد بكري في قرية البعنة في الجليل، وحمل الجنسية الإسرائيلية، ودرس في جامعة تل أبيب، جامعاً بين العملين السينمائي والمسرحي. ويُعد عمله المنفرد الأشهر «المتشائل» (1986)، المستند إلى كتابات إميل حبيبي، من أبرز أعماله، إذ تناول تعقيدات الهوية المزدوجة الفلسطينية–الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ابن عمه رفيق قوله إن بكري كان «مدافعاً صلباً عن الفلسطينيين»، واستخدم فنه للتعبير عن دعمه لقضية شعبه، رغم ما واجهه من انتقادات داخل المجتمع الفلسطيني بسبب تعاونه الفني مع إسرائيليين.

ومن أبرز أعماله الأخرى: «وراء القضبان» (المرشح لجائزة الأوسكار)، و«حيفا»، و«هانا ك».