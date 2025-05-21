من تكساس إلى طهران وبلوچستان.. العالم يشتعل بين تسربات سامة وهجمات دامية وإعدامات مثيرة

من تسرب كيميائي خطير في تكساس أجبر الآلاف على الاحتماء، إلى هجوم انتحاري مروع أودى بحياة أطفال في باكستان، وانتهاءً بإعدامات في إيران والسعودية، تتسارع الأحداث الدولية في مشهد يعكس اضطرابًا أمنيًا وإنسانيًا متزايدًا، وفي خضم هذه الفوضى، تبرز قرارات قضائية مثيرة للجدل في الكويت ومصر، وحوادث لنجوم عالميين تشعل الجدل في مهرجانات فنية مرموقة، المشهد العالمي اليوم لا يعرف الهدوء، بل يواصل رسم فصوله بدماء، وقرارات صارمة، وردود فعل غاضبة.

حالة طوارئ في تكساس بعد تسرب غاز الكلور من منشأة صناعية



اضطر آلاف الأمريكيين في جنوب ولاية تكساس إلى البحث عن ملجأ بعد تسرب خطير لغاز الكلور من منشأة تابعة لشركة “أولين” الصناعية، وأعلنت السلطات المحلية حالة طوارئ، وأمرت السكان بالبقاء في الملاجئ حتى انتهاء الحادث.

وأفادت الشرطة بأن التسرب يعد من المستوى الثالث من حيث الخطورة، حيث تجاوزت سحابة الغاز حدود المصنع، مما أثار المخاوف من تأثيرات صحية محتملة، وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عدد من العاملين داخل المنشأة، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد.

يُذكر أن شركة “أولين” تعتبر من أكبر منتجي وموزعي المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك والمنظفات والورق، كما أنها من أكبر مصنعي الذخائر في الولايات المتحدة.

مقتل 4 أطفال وإصابة 38 بهجوم انتحاري على حافلة مدرسية في جنوب غربي باكستان

شهد جنوب غربي باكستان، اليوم، هجومًا انتحاريًا استهدف حافلة مدرسية، ما أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وأوضحت التقارير أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بالحافلة، مما أدى إلى سقوط الضحايا بين الطلاب في حادثة أثارت إدانات واسعة وأسهمت في تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تمرد طويل الأمد تشهده ولاية بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وإيران، حيث تنشط جماعات انفصالية مثل “جيش تحرير بلوشستان”، التي تتهم باكستان بدعم الهند في صراع إقليمي معقد.

وقبل يوم من الهجوم على الحافلة، وقع انفجار آخر بسيارة مفخخة قرب سوق في مدينة قِلعة عبد الله بإقليم بلوشستان، خلف 4 قتلى وعشرات الجرحى، مع أضرار مادية في محيط الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، إلا أن جماعات انفصالية يشتبه في تنفيذها لهذا التفجير.

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق منفذ هجوم السفارة الأذربيجانية في طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على رجل أدين بارتكاب الهجوم المسلح على مقر سفارة أذربيجان في طهران، والذي وقع في يناير 2023.

وشهد الهجوم مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة اثنين آخرين، وأظهرت التحقيقات أن منفذ الهجوم كان مدفوعًا بدافع شخصي، إذ ادعى أن زوجته دخلت السفارة في مارس ولم تعد إلى المنزل، مما دفعه إلى استخدام سلاح ناري (كلاشنكوف) كان قد جهزه مسبقًا لتنفيذ الهجوم.

وطالبت النيابة العامة بأقصى العقوبات ضد المتهم بتهم تشمل القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والإخلال بالأمن العام.

وجرت محاكمة المتهم بحضور المحكمة العليا التي صادقت على الحكم، قبل أن ينفذ صباح اليوم.

ويذكر أن الحادث تسبب في توتر العلاقات بين إيران وأذربيجان، حيث استدعت الأخيرة السفير الإيراني للاحتجاج، وردّت على ذلك بطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين.

وفاة بطل روسيا في الملاكمة ألكسندر شكاليكوف بسبب مضاعفات حادث سير

أفاد أندريه شكاليكوف، شقيق بطل الملاكمة الروسي الراحل ألكسندر شكاليكوف، أن سبب وفاة الأخير يعود إلى مضاعفات صحية نتيجة حادث سير خطير تعرض له قبل عدة سنوات.

وأشار إلى أن ألكسندر خضع لعملية جراحية في الدماغ، لكن حالته الصحية تدهورت لاحقًا، مما جعله من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني نفسيًا بشكل حاد.

وكان بطل الملاكمة قد تلقى العلاج في دار رعاية بمدينة كوبينسك، حيث أكد الأطباء خطورة وضعه الصحي قبل وفاته أمس الثلاثاء عن عمر 54 عامًا.

ويعتبر شكاليكوف من أبرز أبطال الملاكمة في روسيا خلال التسعينيات، حيث توج بطلاً وطنياً أربع مرات متتالية بين 1992 و1995، كما حقق مركز الوصيف في دورة ألعاب النوايا الحسنة عام 1994 ومثل بلاده في بطولات عالمية وأوروبية.

دينزل واشنطن يشتبك لفظياً مع مصور على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شهد مهرجان كان السينمائي يوم الإثنين مشادة حادة بين النجم الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار، دينزل واشنطن (70 عاماً)، وأحد المصورين خلال العرض الأول لفيلمه الجديد “Highest 2 Lowest”.

ورصد مقطع فيديو واشنطن وهو يشير بإصبعه إلى وجه المصور في لحظة توتر واضحة، بعدما لمس المصور ذراع النجم مما أثار غضبه. وقال واشنطن بصوت مرتفع: “مرة واحدة فقط، توقف… لا تلمسني مجدداً أبداً”.

ورغم تحذيراته المتكررة، حاول المصور لمس واشنطن مرة أخرى وسأله: “هل يمكنني التقاط صورة؟”، فرد الأخير بانفعال: “توقف، كفى، أنا جاد”.

وقال خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان إن تصرف واشنطن جاء كرد فعل على لمس غير مرغوب به من المصور.

يُذكر أن واشنطن له سجل من المواقف المتوترة مع المصورين، إذ سبق وأن شهدت مناسبات أخرى حوادث مشابهة.

ورغم ذلك، حافظ واشنطن على روحه المعنوية العالية في المهرجان، حيث فاجأه المخرج سبايك لي بمنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية، قائلاً: “هذا أخي”. وكان واشنطن قد حضر العرض إلى جانب زميله في الفيلم، النجم والمغني آيساب روكي.

وأكد منظمو المهرجان أنهم قاموا بتعديل الجدول الزمني للحدث ليتناسب مع حضور واشنطن.

The way Denzel Washington handled that situation at #cannes is how everyone in the film community should moving forward deal with ppl who come at us trashing our favorite movies and or actors. Telling us our opinions are wrong if we like a movie or not. Enough is enough! pic.twitter.com/6BSztZlabx — The Patric (@ThePatricIsReal) May 19, 2025

الكويت: السجن 7 سنوات لمواطن هرّب أكثر من 28 ألف علبة “بيرة” في شحنة مشروبات طاقة

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن مواطن كويتي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهريب 28,781 علبة مشروبات كحولية من نوع “بيرة” داخل شحنة تم تسجيلها رسمياً كمشروبات طاقة، مستغلاً اسم شركة والده في العملية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حاوية قادمة من فيتنام، تحتوي على صناديق كرتونية مكتوب عليها “مشروبات طاقة”، إلا أن مفتش الجمارك اكتشف أنها تحوي علب بيرة تحمل علامة “HEINEKEN”، ليتم على إثر ذلك التنسيق مع مكافحة المخدرات وضبط المتهمين.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول هو مالك الشركة المستخدمة في التهريب، وقد اعتاد على مثل هذه العمليات في السنوات الماضية، كما تم ضبط متهمين آخرين والتحقيق معهم، فيما قررت المحكمة تبرئة اثنين من المتهمين لعدم ثبوت علاقتهم بالشحنة.

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت سابقاً بحبس ثلاثة متهمين، اثنان منهم كويتيان والثالث مصري، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء أحكام السجن بحق المتهمين الثاني والثالث وتأكيد العقوبة على المتهم الرئيسي فقط.

مصر.. اعتداء عنيف من 7 نساء على محامٍ داخل مركز تجميل يثير جدلاً واسعاً

تعرض محامٍ مصري في مدينة المحلة بمحافظة الغربية لاعتداء بالضرب المبرح من قبل 7 نساء يعملن في مركز تجميل، إثر خلافات جيرة بسيطة تطورت إلى مشاجرة عنيفة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادثة وقعت داخل عمارة تضم مكتب المحامي بالقرب من مركز التجميل، حيث نشب الخلاف بسبب الضوضاء واستخدام المساحات المشتركة، وتصاعد إلى هجوم جماعي تسبب في إصابة المحامي بجروح وكدمات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهمات السبع، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق بتهم الاعتداء وإحداث الإصابات.

وشهدت الواقعة استنكارًا شديدًا من نقابة المحامين بشرق طنطا، التي وصفت الاعتداء بـ”الفعل المشين” وهددت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتديات، مؤكدة دعمها الكامل للمحامي الضحية.

وقد أثارت الحادثة نقاشًا واسعًا حول ضرورة فض الخلافات بالطرق القانونية والسلمية لتفادي مثل هذه الحوادث، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمات للكشف عن ملابسات الواقعة.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق سعودي وأجانب متهمين بقتل وتهريب مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص في ثلاث قضايا منفصلة، منها جريمة قتل مروعة و3 حالات تهريب مخدرات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن السعودي علي بن محمد القرني أقدم على قتل مواطن بضربه بعصا على رأسه وفي أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما في المنطقة الشرقية، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحقه.

وفي قضيتين منفصلتين بمنطقتي نجران ومكة المكرمة، نفذت السلطات حكم الإعدام تعزيراً بحق ثلاثة أجانب، هم إثيوبيان وباكستاني، بعد إدانة الأولين بتهريب الحشيش، والثالث بتهريب الهيروين.

وشددت وزارة الداخلية على حرصها في حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، مهددة كل من يتورط في التهريب أو الترويج بأشد العقوبات الشرعية والقانونية.

الكويت تستمر في سحب الجنسية من شخصيات بارزة

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الثلاثاء، قرارًا بسحب الجنسية من 9 أشخاص بارزين، في خطوة تستهدف من تم منحهم الجنسية مؤخرًا. جاء ذلك بناءً على قرار اللجنة رقم (10/85-2) لعام 2025، والمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وقوانين الجنسية المعدلة.

وشملت قرارات السحب أبناء وأحفاد الداعية السلفي الراحل عبد الرحمن عبد الخالق، إضافة إلى أبناء وأحفاد الداعية عبد الله بن خلف. كما تم سحب الجنسية من عدد من الأطباء المعروفين، منهم جراح العظام مثقال السرطاوي، والحاصل على شهادات البورد الكندي والأمريكي، وجراح القلب رياض الطرزي، الذي أجرى عملية زراعة قلب ناجحة قبل شهر.

يُذكر أن السلطات الكويتية بدأت في الأسابيع الماضية حملة مماثلة طالت العديد من الحاصلين على الجنسية، بمن فيهم فنانين مثل “نوال الكويتية” و”داود حسين”، وسط إعلان وزير الداخلية فهد اليوسف الصباح عن مراجعة بند “الأعمال الجليلة” المستخدم في منح وسحب الجنسية.

المصدر: وكالات