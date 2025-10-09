من تونس إلى بنغازي.. «اللواء 444 قتال للسباحة» يحقق إنجازات وبطولات

يواصل نادي اللواء 444 قتال للسباحة تحقيق الإنجازات المميزة على المستويين المحلي والدولي، حيث اختتم الفريق موسمه الرياضي الحالي بتحقيق 93 ميدالية متنوعة في عدة بطولات محلية ودولية.

وأقيمت احتفالية لتكريم الفريق تحت إشراف اللواء محمود حمزة، الذي أثنى على الجهود الكبيرة للاعبين وأعضاء الفريق، معبرًا عن فخره بما حققوه من إنجازات تسهم في رفع اسم الوطن والنادي في المحافل الرياضية.

وفي تفاصيل البطولات، استطاع البطل عبدالرحيم الشبلي أن يحقق إنجازًا كبيرًا في بطولة تونس الدولية، حيث فاز بـ أربع ميداليات ذهبية، بينما نال أربع ميداليات برونزية في البطولة العربية بالمغرب.

أما في بطولة النخبة التي أُقيمت في مدينة مصراتة، فقد استطاع الفريق تحقيق الترتيب الأول بعدد 18 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية.

وفي بطولة ليبيا 2025 بمدينة بنغازي، واصل الفريق تألقه ليفوز بـ 31 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، محققًا المركز الأول مجددًا.