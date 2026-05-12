من تونس.. البعثة الأممية تبحث خطوات «خارطة الطريق» الليبية

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم اجتماعاً مصغراً في مكتبها بالعاصمة التونسية، خُصص لمتابعة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة بهدف دعم المسار السياسي في ليبيا.

وشهد الاجتماع نقاشات وُصفت بالبناءة بين المشاركين، حيث جرى التطرق إلى الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة، في إطار الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو توافقات أوسع.

وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على مواصلة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال النقاشات، مع الاتفاق على استئناف الاجتماعات مطلع شهر يونيو المقبل لمواصلة بحث الملفات المطروحة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم الوصول إلى إطار سياسي وقانوني يمهّد لإجراء انتخابات عامة.

هذا وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها منذ سنوات لتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار مسارات سياسية متعددة تهدف إلى إنهاء الانقسام ودعم الاستقرار.

وتتركز الجهود الحالية على بلورة خارطة طريق تشمل ترتيبات دستورية وانتخابية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة متفق عليها.