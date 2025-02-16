من تونس.. «الطرابلسي» يلتقي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»

التقى وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي بالعاصمة التونسية، مع اللواء “أحمد الريسي” رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء “سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين وزارة الداخلية الليبية ومنظمة الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة، وتتبع الجناة، من خلال آليات تعاون فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.

كما تم التطرق إلى “دور مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية التابع للوزارة، وسبل تطويره عبر تدريب وتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية في تنفيذ المهام الأمنية”.

من جانبه، “أشاد رئيس الإنتربول بدور وزير الداخلية المكلّف، في تعزيز التعاون مع المنظمة، مؤكداً أهمية هذا التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات”.

كما ثمّن “الجهود التي يبذلها مكتب الشرطة الجنائية للعربية والدولية بوزارة الداخلية الليبية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال”.

التقى وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بالعاصمة التونسية، مع لواء .د "أحمد الريسي" رئيس المنظمة الدولية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥