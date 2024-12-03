من تونس.. مناقشة جهود المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية

واصل فريق مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية.

وتم مناقشة “جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، كما تم مناقشة ميزان المدفوعات للدولة الليبية، وتقييم وضع القطاع المصرفي واهم مؤشراته في ظل ادوات السياسة النقدية المتاحة، بالإضافة إلى سياسة مصرف ليبيا المركزي لسعر الصرف”.

واصل فريق مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤