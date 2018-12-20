من تويتر.. ميزة جديدة تتيح تنظيم «التغريدات»

وقالت الشركة إنها ستقدم زِراً للتبديل بين طريقتي العرض، موضحة أن هذه الخطوة تأتي اعترافاً بحقيقة أن “تويتر غالباً ما يكون مفيداً للغاية في الوقت الفعلي، خاصة خلال الأحداث المباشرة مثل الألعاب الرياضية”.

وكانت تويتر قد بدأت في شهر فبراير 2016 عرض التغريدات حسب خوارزمية جديدة تقوم بفهم أهميتها مع مراعاة الترتيب الزمني للنشر، وذلك في محاولة لجذب المستخدمين في وقت كان فيسبوك قد أصبح يحظى بانتشار واسع جعل تويتر تتخوف على مستقبلها.

الآن أصبح بالإمكان التبديل بين طريقتي العرض بسهولة من خلال النقر على زر “النجوم” الذي يظهر أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق على الأجهزة المحمولة.

ويمتاز هذا الزر بأنه يسمح للشركة بفهم سلوك المستخدم، فلو كان المستخدم يحب رؤية التغريدات حسب الأهمية في غالب الوقت، فإن التغريدات سوف تظهر حسب الأهمية افتراضياً ما لم يغير المستخدم طريقة العرض.

وكانت تويتر قد قالت في شهر سبتمبر الماضي إنها تعمل على توفير طريقة تتيح للمستخدمين مزيداً من التحكم في الخط الزمني ثم بدأت اختبار الأداة الجديدة.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة سوف تتوفر أولاً لمستخدمي تطبيق تويتر على آي أو إس أولاً، ثم سيتم إطلاقها لمستخدمي التطبيق على نظام أندرويد والويب.