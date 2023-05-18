من جدة.. الحويج يدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في ليبيا

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج جميع المستثمرين العرب والعاملين في مجال الاقتصاد والتجارة إلى الاستثمار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ضمن تحضيرات الدورة الـ32 للقمة العربية التي ستعقد في جدة.

وأشار الحويج إلى الاستقرار السياسي والأمني ومشاريع عودة الحياة التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية في البلاد.

وأكد الحويج أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي يقوم برسم السياسة العامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي يعمل ضمن استراتيجية العمل العربي المشترك.

وذكر الحويج أن من أهم إنجازات المجلس هو إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى تسهيل وتنمية المبادلات التجارية البينية بين الدول العربية وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

يذكر أن البند الرئيسي المطروح على طاولة الوزراء العرب هو استكمال متطلبات إنشاء منطقة التجارة الحرة وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتفعيل اتفاقيات النقل العربي.