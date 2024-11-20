من جديد.. واشنطن تعرقل مشروع وقف إطلاق النار في غزة

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي وعرقلت مشروع قرار أعدته الدول “العشرة” غير الدائمة في المجلس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع لليوم الـ 411 إلى 43985 قتيلا و104092 جريحاً، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.