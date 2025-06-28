من جزيرة معزولة إلى نجوم هوليوود.. تفاصيل الزفاف الأكثر فخامة في العالم

شهدت مدينة البندقية الإيطالية واحدة من أكثر حفلات الزفاف إثارة للانتباه هذا العام، حيث جمع حفل زفاف مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، أقيم الحفل الرئيسي أمس الجمعة، في جزيرة سان جورجيو ماجوري التاريخية والمعزولة، بعد سلسلة من الاحتفالات الفاخرة استمرت ثلاثة أيام في مختلف أرجاء المدينة.

وحضر الحفل نحو 200 من أشهر نجوم هوليوود والعالم، من بينهم عائلة كارداشيان وجينر، بالإضافة إلى بيل غيتس، كارلي كلوس، أوبرا وينفري، والمغني آشر، حيث توجه الضيوف إلى الجزيرة عبر القوارب المائية وسط أجواء احتفالية استثنائية.

وعلى الرغم من ضخامة الحفل، حافظ منظموه على سرية تامة، إذ التزم الحضور بعدم نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من غموض الحدث.

وكشفت مجلة “فوغ” عن فستان الزفاف الذي ارتدته لورين سانشيز، وهو تصميم خاص من دولتشي آند غابانا استغرق تحضيره عام ونصف العام، تميز بياقة عالية من الدانتيل مزينة بـ180 زراً ومغطاة بشيفون الحرير.

كما غيرت سانشيز فستانها مرتين خلال الحفل، مرتدية في حفل العشاء فستاناً مستوحى من فيلم “جيلدا” (1946)، ثم ارتدت فستان كوكتيل مرصعاً بـ175 ألف كريستال من تصميم أوسكار دي لا رينتا.

ويُعتقد أن اختيار الجزيرة المعزولة جاء في إطار حرص الثنائي على الخصوصية، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها البندقية مؤخراً، والتي تضمنت تهديدات بإغلاق القنوات المائية وعرض دمى على شكل بيزوس.

وقدرت وزارة السياحة في البندقية أن هذه الاحتفالات ستدر على المدينة نحو 68% من عائداتها السياحية السنوية خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.

وبدأ الحفل بأداء للمغني ماتيو بوتشيلي، نجل الفنان الأوبرالي الشهير أندريا بوتشيلي، بأغنية “Can’t Help Falling in Love” لإلفيس بريسلي، على أن تختتم النجمة ليدي غاغا الاحتفالات بأداء خاص في ترسانة البندقية التاريخية اليوم السبت.

وعقب الحفل، غيرت لورين سانشيز اسم حسابها على إنستغرام إلى “لورين سانشيز بيزوس”، فيما لا يزال موعد الزواج القانوني أو مكانه، سواء في الولايات المتحدة أو إيطاليا، غير واضح حتى الآن.