اشتباكات عنيفة في السويداء قتلى وعشرات الجرحى.. إسرائيل ترسم حدوداً جديدة بالنار

كشفت مصادر أهلية في جنوب سوريا عن تحركات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف إقامة منطقة عازلة تمتد من مزارع شبعا اللبنانية إلى محافظة القنيطرة السورية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتكريس “حزام أمني” جديد يتيح لإسرائيل السيطرة النارية الكاملة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

ووفقاً للمصادر، يشمل المخطط الإسرائيلي أجزاء من جبل الشيخ ومرتفعات القنيطرة، ويهدف إلى خلق شريط عازل خاضع عملياً لهيمنة الجيش الإسرائيلي، يسمح له بمراقبة أي تحركات عسكرية أو لوجستية على جانبي الحدود، ويمكّنه من تنفيذ تدخلات سريعة عند الضرورة، خاصة في ظل التوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية منذ أشهر.

وأكدت المصادر أن إسرائيل بدأت فعلياً بتنفيذ هذا المخطط من خلال خطوات ميدانية شملت توسيع شبكة الطرق العسكرية في المنطقة الحدودية، وإنشاء مهبط جديد للمروحيات القتالية بالقرب من مرتفعات راشيا، مما يسهل انتشار قوات الرد السريع وتسيير دوريات جوية منتظمة على امتداد الشريط الحدودي.

كما تم رصد تعزيزات هندسية وعسكرية في مزارع شبعا ومحيطها، وهي منطقة تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وتعد من أبرز النقاط الخلافية في النزاع الحدودي مع لبنان، حيث تصنفها الأمم المتحدة ضمن الأراضي السورية المحتلة، بينما تطالب بها بيروت كأراضٍ لبنانية.

وتقول الرواية الإسرائيلية إن هذا التوسع العسكري يهدف أيضًا إلى رصد ومراقبة محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود، والتي تُتهم ميليشيات حزب الله بتنظيمها بدعم من دمشق وطهران.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس نوايا إسرائيلية لتثبيت وجود دائم في المنطقة، مدفوعة بانهيار أو ضعف السلطة المركزية في كل من لبنان وسوريا نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والحروب الأهلية.

ويحذر محللون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقويض فرص الاستقرار على جانبي الحدود، خصوصاً في ظل استمرار التوترات مع حزب الله، والغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تستهدف مواقع تقول تل أبيب إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني أو فصائل موالية له.

ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها مقدمة لفرض واقع ميداني جديد في المثلث الحدودي، في غياب أي مسار تفاوضي فعّال، ومع تصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة صراع شاملة تشمل الجنوب اللبناني والجولان السوري.

هذا وتُعد مزارع شبعا رمزًا للنزاع الحدودي المعقد بين لبنان وإسرائيل، إذ تطالب بيروت باستعادتها ضمن سيادتها الوطنية، بينما تدّعي تل أبيب أنها جزء من الأراضي السورية التي سيطرت عليها عقب حرب 1967، وتوفر هذه المنطقة غطاءً رمزياً وعملياً لحزب الله في تبرير استمرار احتفاظه بالسلاح كجزء من “معادلة المقاومة”.

ووفق محللين، فإن السيطرة الإسرائيلية المتزايدة على محيط شبعا والقنيطرة، تعزز الشكوك حول نوايا إسرائيل في إعادة إنتاج نموذج “الحزام الأمني” القديم، الذي أقامته في جنوب لبنان بين 1982 و2000 بدعم من ميليشيات محلية.

اشتباكات عنيفة في السويداء السورية تخلّف 6 قتلى و20 جريحاً وسط دعوات لاحتواء الفتنة

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدامية التي اندلعت في محافظة السويداء جنوبي سوريا إلى ستة قتلى بينهم طفل، ونحو 20 مصاباً، في ظل تصاعد التوتر بين أبناء العشائر وأهالي المحافظة على خلفية حادثة سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها على طريق دمشق– السويداء، والتي فجّرت موجة من العنف وردود الأفعال المتوترة.

ودعا شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز حمود الحناوي إلى وقف الفتنة وحقن الدماء، مناشداً جميع الأطراف وقف ما وصفه بـ”كل ما يزرع الفتنة ويهدد السلم الأهلي”. ووجّه الحناوي “نداء خاصاً” إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ووجهاء العشائر، داعياً إلى “وأد الفتنة” ومعالجة الأزمة بالحكمة والعقل، مؤكداً أن “الموحدين الدروز يسعون للخير ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تُصان بالحكمة لا بالسلاح والخطف”.

من جانبه، قال العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، إن “محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة”، مشيراً إلى تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب أحد العاملين في القطاع التجاري، وما تبعها من عمليات خطف متبادل، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.

وأكد الحريري وجود “جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار”، مشيراً إلى “دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والالتزام بالقانون حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها”.

وبحسب ما نقلته منصة “السويداء 24″، فإن تطورات الأحداث بدأت بسلب سيارة خضار واحتجاز سائقها، ما دفع مقربين منه إلى نصب نقاط تفتيش مؤقتة داخل المدينة واحتجاز 8 أشخاص للمطالبة بإعادة السيارة. ورداً على ذلك، أقدمت مجموعة مسلحة على خطف خمسة مواطنين من حي المقوس شرقي السويداء، ما زاد من تأجيج الموقف وتصعيد التوتر.

وتأتي هذه الأحداث وسط حالة من القلق الشعبي من تفاقم النزاع وتحوله إلى صراع مفتوح يهدد السلم الأهلي، في وقتٍ تشهد فيه السويداء ظروفاً أمنية واجتماعية هشة نتيجة سنوات من التوتر والانقسام السياسي والاجتماعي.

“في توقيت سوري حساس”.. حزب الله ينفي اتهامات دمشق بشأن ارتباطه بموقوف في حمص

نفى “حزب الله” اللبناني بشكل قاطع اتهامات وزارة الداخلية السورية حول صلته بأحد الموقوفين في محافظة حمص، وذلك بعد إعلان دمشق القبض على شخص قالت إنه كان يخطط لعمليات “إرهابية” ويحمل ارتباطات بميليشيا الحزب، بحسب البيان الرسمي.

وفي بيان صدر الأحد، قال الحزب: “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في حمص بنا”، مشدداً على أنه “ليست لنا أي علاقة بأي أحداث أو صراعات داخل سوريا، ولا وجود لنا في الأراضي السورية”.

وأضاف الحزب أن موقفه “ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، والنأي بالنفس عن كل ما من شأنه المساس بوحدة البلاد أو أمنها الداخلي”.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ”النوعية والاستباقية” في محافظة حمص، أسفرت عن اعتقال محمود فاضل وضبط عبوات ناسفة كانت بحوزته. وذكرت أن التحقيقات الأولية أظهرت انتماءه لخلية تابعة لـ”ميليشيا حزب الله”، وأنه كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية باستخدام متفجرات تم تهريبها عبر معابر غير شرعية.

وأشارت الوزارة إلى إحالة الموقوف إلى القضاء المختص، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري بعد بيان “حزب الله”.

الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط 3 أطنان من الأسلحة في جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن قواته عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية تقدر بثلاثة أطنان، خلال عمليات ميدانية نفذها لواء “الجبال 810” التابع للفرقة 210 في منطقة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان الجيش أن الكتائب الاحتياطية العاملة تحت قيادة اللواء تمكنت خلال الأسبوع من “تحديد عدة مقرات مركزية كانت تابعة لقوات الكوماندوز التابعة للنظام السوري السابق في جبل الشيخ، ويُعتقد أنها كانت تنشط في القطاع السوري-اللبناني في عهد الرئيس بشار الأسد”.

وخلال المداهمة، ضبطت القوات الإسرائيلية كميات ضخمة من الأسلحة، شملت ألغاماً مضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، وصواريخ، بالإضافة إلى معدات عسكرية متنوعة، وفقاً لما جاء في البيان، الذي أشار إلى أنه تمّت مصادرة المضبوطات بالكامل.