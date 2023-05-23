من جنيف.. رائد أعمال ليبي.. يلقي كلمة لطلبة جامعة «ويبستر» الأمريكية عن الاقتصاد والسياسة

ألقى رائد الأعمال الليبي محمد الشاوش كلمة حول عالم الاقتصاد والأعمال والسياسية والطاقة، والذي استهدف فيها خريجي جامعة «ويبستر» الأمريكية التي تعد من أعرق الجامعات على مستوى العالم.

وتحدث الشاوش في كلمته، حول إنشاء بنية تحتية تحول حياة الناس في ليبيا والعالم أجمع، مشيرا إلى أنّ هذا سيخلق فرصاً استثمارية بين مختلف دول العالم والقارات، وأنّه لا تختص به دولة واحدة.

واعتبر الشاوش أنّ هذا المسار سيقرب وجهات النظر بين البشرية، موضحا أنّ هذا سيحقق رؤية خاصة لليبيا ولليبيين على وجه الخصوص، وإخراج بلاد مزدهرة للعالم أجمع.

وأكّد الشاوش أنّ هدف الشعب الليبي هو العيش بسلام، وتحقيق وسائل تعليم حديثة، والعيش في مدن ذكية تستخدم التكنولوجيا الذكية وبناء مستويات من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي لمنع التهديدات المستقبلية.

وتابع الشاوش أنّ تزويد الشباب بالتعليم الحديث، يعد هو الأداة المناسبة، لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تقوم على تطوير التكنولوجيا لخدمة الناس، معتبرا أنّ ليبيا جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات، كونها بيئة خصبة لهذه الخطوات ولهذا المشروع.

إلى جانب هذا، أعلن الشاوش في كلمته، أنه قد ابتكر بنية تحتية مبتكرة تسمى «hyper-Corridor»، والتي يمكن أن تكون حلاً لأزمة التغير المناخي في العالم.

يشار إلى أنّ كلمة الشاوش حضرها نخبة من الدكاترة والمحاضرين، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى، والتي أقيمت في فرع الجامعة في مدينة جنيف السويسرية.