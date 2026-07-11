من جنيف.. ليبيا تبحث مستقبل «الذكاء الاصطناعي» وتحصد جائزة لأفضل ورقة علمية

سجلت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا حضوراً دولياً بارزاً خلال مشاركتها في عدد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى بمدينة جنيف السويسرية، ضمن جهودها لتعزيز تمثيل ليبيا في المحافل العالمية المرتبطة بالاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

وأوضحت الهيئة أن رئيسها المهندس عبدالباسط سالم الباعور شارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، حيث حضر جلسة القادة رفيعة المستوى التي حملت عنوان “معلومات بلا حواجز: إتاحة الوصول إلى المعرفة”، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية.

كما شارك رئيس الهيئة في الاجتماع الوزاري المغلق الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، حيث ركزت المناقشات على محاور رئيسية شملت استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وآليات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الشمول الرقمي، إضافة إلى بحث التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل التنمية الرقمية.

وعلى هامش الفعاليات، عقد وفد الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الدول والمؤسسات الدولية، تناولت سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الرقمية.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة في فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الأكاديمي، حيث حققت الكفاءات الليبية إنجازاً علمياً بفوز المهندس الحارث توفيق ميلاد الغصري بالجائزة الثانية لأفضل ورقة علمية، في إنجاز يعكس مشاركة الباحثين الليبيين في المنافسات التقنية الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاركات تأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع الشراكات الدولية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، ونقل الخبرات والمعارف إلى ليبيا، بما يدعم قطاع الاتصالات ويسهم في تسريع التحول الرقمي داخل البلاد.