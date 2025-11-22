من جوهانسبرغ.. قادة «مجموعة العشرين» يطالبون بمجلس أمن أكثر عدلاً

دعا المشاركون في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جوهانسبرغ، إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي، في خطوة تهدف إلى إصلاح المجلس وجعله أكثر تمثيلاً وفعالية في القرن الحادي والعشرين.

وأوضحت الوثيقة الرسمية للقمة أن الإصلاح يستهدف تعزيز الشمولية والديمقراطية والمساءلة والشفافية، وتحسين تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة بشكل كافٍ.

كما تناولت القمة أبرز النزاعات العالمية، وأشارت الوثيقة إلى أن الصراع في أوكرانيا يُصنّف ضمن أكبر أربعة صراعات عالمية، إلى جانب الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفلسطين وسوريا، داعيةً إلى حلها عبر الوسائل السلمية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وأكد فنسنت ماغوينيا، المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا، أن القضايا الثنائية مع الولايات المتحدة لن تؤثر على أعمال القمة، معتبرًا أن النزاعات قصيرة الأمد وستُحل سريعًا دون أن تمس العلاقات الثنائية.

من جهته، أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا أن القمة ستصدر بيانًا ختاميًا مشتركًا رغم اعتراض الولايات المتحدة، في موقف يعكس التوترات بين الطرفين.

وأشار إلى أن المشاركة الجماعية للقمة تأتي في إطار تعزيز التعاون ضمن مجموعة بريكس وتقوية صوت الدول الصاعدة في المنتديات الدولية.

تضم مجموعة العشرين 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتركز على مناقشة السياسات الاقتصادية العالمية والتحديات الدولية الكبرى.