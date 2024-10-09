من حصل على جائزة نوبل بالكيمياء؟

أعلنت لجنة نوبل، فوز الأمريكيين “ديفيد بيكر” و”جون جامبر” والبريطاني “ديميس هاسابيس” بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2024، لعملهم على التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت اللجنة: إن “ديفيد بيكر”، عالم الكيمياء الحيوية البالغ 62 عاما، حصل على الجائزة تقديرا لـ”تصميم البروتين الحاسوبي”، موضحة أنه “حقق الإنجاز شبه المستحيل المتمثل في بناء بروتينات جديدة تماما”.

فيما “حصل “ديميس هاسابيس” و”جون جامبر” اللذان يديران شركة “غوغل ديبمايند” Google Deepmind، على المكافأة المرموقة تقديرا لعملهما في “تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لحل مشكلة عمرها 50 عاما تتمثل في التنبؤ بالهياكل المعقدة للبروتينات”.

يذكر أن الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 هم الأمريكي من أصل فرنسي تونسي مونغي بافيندي، والأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف لاكتشافهم النقاط الكمومية وتخليقها، وتبلغ قيمة الجائزة، التي تعتبر على نطاق واسع من بين أكثر الجوائز المرموقة في المجال العلمي، 11 مليون كرونة سويدية (1.1مليون دولار).