من حماية الأطفال إلى دمج المسلحين.. تحرك أممي لتثبيت الاستقرار

التقى ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مع مدير مكتب وزير الدفاع ومدير مكتب حقوق الإنسان، لمناقشة سبل حماية الأطفال والإصلاحات الأمنية المرتبطة بالقطاع العسكري.

وتناول الاجتماع التقارير المتعلقة بتجنيد الأطفال، إلى جانب بحث الآليات القائمة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. ودعت اليونيسف إلى إنشاء آلية مؤسسية لرصد الانتهاكات بحق الأطفال ومعالجتها بشكل منهجي ومستدام.

وفي اجتماع لاحق، ناقش وفد البعثة مع مسؤولي وزارة الدفاع الجهود المبذولة لترسيخ الهدنة في العاصمة طرابلس، إلى جانب فرص تعزيز إصلاح قطاع الأمن، بما يشمل إعادة دمج أفراد التشكيلات المسلحة.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالحكم الرشيد، ومدونة السلوك، والمهنية، وخدمة الشعب، والشمول، واحترام سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.