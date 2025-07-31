من حوادث العنف إلى الكوارث الطبيعية.. نظرة سريعة على أبرز أحداث العالم

شهد العالم مؤخراً سلسلة من الحوادث والوقائع المؤثرة في عدة دول، بين هجمات عنيفة وحوادث غريبة وكوارث طبيعية وصراعات قانونية، ففي الولايات المتحدة، تعرض عضو مجلس مدينة فرجينيا لحادث مروع بإشعال النار في مكتبه، بينما أصيب عشرات الركاب جراء هبوط اضطراري لطائرة في مينيسوتا، وتصدر صورة الرئيس ترامب وهو يغفو أمام الكاميرات عناوين الصحف، بالمقابل، شهدت السعودية سقوط لعبة ملاهي تسبب في إصابات متعددة، وتوفي 9 أشخاص بانفجار مروع في ورشة ألعاب نارية بتايلاند، في باكستان، فارقت البطلة الأولمبية حياة التسلق، بينما توفي لاعب مغربي بعد إطلاق نار للبحرية الجزائرية خلال محاولة هجرة غير شرعية، وفي أوروبا، صدرت أحكام بالسجن المؤبد على متهم في قضية قتل مروعة، وسط توترات سياسية دينية في أرمينيا وانفجار غامض في برلين، من جهة أخرى، شهدت مصر إنقاذ سياح وتعقيدات قانونية في قضايا اجتماعية وفنية، بينما تنشط سلطنة عمان في جذب الاستثمارات الاقتصادية العالمية.

إشعال النار في عضو مجلس مدينة بفرجينيا خلال اقتحام مكتبه

أفادت الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء، بأن شخصاً أضرم النار في لي فوغلر، عضو مجلس مدينة دانفيل بولاية فرجينيا، بعد اقتحام مكتبه في مجلة محلية يعمل بها.

وأوضحت السلطات أن الهجوم يُعتقد أنه ناجم عن “مسألة شخصية” ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في المجلس.

دخل المشتبه به، شوتسي مايكل “باك” هايز من دانفيل، مكتب فوغلر وواجهه مباشرة قبل أن يسكب عليه سائلاً قابلاً للاشتعال، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

تم نقل فوغلر إلى وحدة الحروق في مستشفى بتشابل هيل بولاية نورث كارولاينا، بينما احتجزت الشرطة المشتبه به ووجهت له تهم محاولة القتل من الدرجة الأولى والتسبب بجروح خطيرة.

ولم تصدر مستشفى “يو إن سي هيلث” أي تعليق حول حالة فوغلر حتى وقت النشر.

ترامب يغفو أمام الكاميرات خلال فعالية صحية في البيت الأبيض

خلال فعالية صحية متلفزة في البيت الأبيض تحت عنوان “جعل تكنولوجيا الصحة عظيمة مرة أخرى”، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

وألقى ترامب كلمة استمرت نحو عشر دقائق، ثم جلس ليستمع إلى مداخلات المتحدثين من بينهم وزير الصحة روبرت كينيدي الابن، ومدير مراكز خدمات الرعاية الطبية محمد أوز، وأثناء حديث أوز، لوحظ أن جفني ترامب بدأا يثقلان بشكل واضح.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها ترامب بالنوم علنًا، فقد ظهر في مناسبات سابقة وهو يغفو أثناء محاكمته العام الماضي في قضية الأموال السرية المرتبطة بعلاقته مع ستورمي دانيلز.

وقد استغل منتقدوه هذه اللحظة للسخرية منه، خاصة في ظل سجله الطويل في التندر على الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين، وانتشرت عبر منصة “إكس” منشورات ساخرة عديدة تسلط الضوء على هذه اللحظة.

https://twitter.com/RoseBensonDC/status/1950665460506083429?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1950665460506083429%7Ctwgr%5E8aca8001dc5a8d928baa1c867cdcb2e8416b381f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1697866-D8AAD8B1D8A7D985D8A8-D98AD8BAD981D988-D8A3D985D8A7D985-D8A7D984D983D8A7D985D98AD8B1D8A7D8AA-D8AED984D8A7D984-D981D8B9D8A7D984D98AD8A9-D8B5D8ADD98AD8A9-D981D98A-D8A7D984D8A8D98AD8AA-D8A7D984D8A3D8A8D98AD8B6%2F

الولايات المتحدة.. إصابة 25 شخصًا جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مينيسوتا

شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز”، كانت في رحلة من مدينة سولت ليك سيتي إلى أمستردام، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا من بين 275 راكبًا و13 من طاقم الطائرة.

وأفادت شركة “دلتا” بأن الرحلة رقم DL56 تعرضت لـ”اضطرابات جوية شديدة” أجبرت الطيار على تحويل مسار الرحلة إلى مطار “مينيابوليس-سانت بول الدولي”، حيث هبطت الطائرة من طراز Airbus A330-900 حوالي الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقد استقبلت فرق الطوارئ الطبية الركاب فور هبوط الطائرة، وتم نقل 25 مصابًا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، في حين لم تصدر الشركة تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصابات أو الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها الرحلة.

يُذكر أن الرحلة انطلقت من سولت ليك سيتي حوالي الساعة 5:30 مساءً، وكان من المقرر أن تستغرق نحو ثماني ساعات قبل أن تُجبر على الهبوط بعد أكثر من ساعتين من الإقلاع.

إصابة 23 شخصًا إثر سقوط لعبة ملاهي في منتزه الجبل الأخضر بالطائف

أُصيب 23 شخصًا، بينهم 3 حالات حرجة، مساء الأربعاء، جراء سقوط لعبة ملاهي داخل منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهدا بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مرعبة للعبة وهي تتأرجح بشكل غير طبيعي قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، بينما كانت تقل مجموعة من الفتيات، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب والزوار الموجودين في المكان.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن الحادث وقع بسبب كسر في الذراع العلوية للعبة، ما أدى إلى سقوطها وإصابة من كانوا على متنها بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى ثلاث حالات حرجة.

وهرعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا رسميًا للوقوف على أسباب الخلل الفني الذي أدى إلى هذا الحادث الخطير.

الحادثة أثارت موجة من الجدل والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على أمن وسلامة الألعاب الترفيهية، وضمان الالتزام الصارم بإجراءات الصيانة والتفتيش الدوري في كافة المرافق السياحية.

تايلاند.. مقتل 9 أشخاص بانفجار مدمر في ورشة ألعاب نارية

أعلنت السلطات في تايلاند عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين في حالة حرجة، جراء انفجار قوي وقع في ورشة للألعاب النارية بمقاطعة سوفان بوري، الواقعة على بعد حوالي 95 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بانكوك، في منطقة زراعية رئيسية لزراعة الأرز في وسط البلاد.

وقع الانفجار يوم الأربعاء الماضي، وما زالت أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، وأفادت مؤسسة سامركون سوفان بوري للإنقاذ أن الحادث أسفر عن دمار كبير في المباني الخشبية المحيطة، كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد مروعة للدمار في حقول الأرز الخضراء المجاورة.

يُذكر أن هذه المنطقة شهدت حوادث مشابهة، ففي يناير 2024 تسبب انفجار في ورشة ألعاب نارية بنفس المنطقة بمقتل نحو 20 شخصاً، بينما في يوليو 2023 وقع انفجار كبير في مستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند أودى بحياة 10 أشخاص وأصاب أكثر من 100 آخرين.

وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

حادث مأساوي في باكستان.. العثور على جثة البطلة الأولمبية لورا دالماير

لقيت البطلة الألمانية لورا دالماير، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين وسبع ميداليات ذهبية في بطولات العالم برياضة البياثلون، مصرعها خلال تسلق جبال كاراكورام في باكستان.

وأفادت فرق الإنقاذ أنها عثرت على جثتها بعد يومين من البحث المتواصل، إثر سقوطها من ارتفاع شاهق على جبل “ليلى” الذي يبلغ ارتفاعه 6094 متراً، تلاه انهيار صخري غمرها بعد وفاتها.

دالماير اعتزلت المنافسات في 2019 وتحولت إلى التعليق الرياضي، كما مارست هواية تسلق الجبال، وقد أوصت بترك جثمانها في الجبال إذا تعرضت لحادث.

اللجنة الأولمبية الألمانية أعربت عن حزنها العميق ووصفتها بأنها كانت أكثر من بطلة رياضية، بل إنسانة تحمل قلبًا ورؤية وموقفًا مميزًا.

مصرع لاعب مغربي برصاص البحرية الجزائرية أثناء محاولة هجرة غير شرعية

أفادت صحيفة “هسبريس” بأن اللاعب المغربي السابق لفريق الأمل الرياضي العروي لكرة القدم، أسامة همهام، توفي متأثراً بجروحه بعد أن أطلقت البحرية الجزائرية النار على قاربه أثناء محاولته الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وذكر المصدر أن أسامة كان مع مجموعة من الشباب المغاربة الذين استقلوا قاربا سريعا انطلق من السعيدية قرب الحدود المغربية الجزائرية، متجها نحو المياه الإقليمية الجزائرية، حيث اعترضتهم البحرية الجزائرية وأطلقت النار عليهم.

وأدى الحادث إلى صدمة وحزن واسع بين سكان جماعة العروي، الواقعة شمال شرق المغرب على بعد 27 كيلومتراً من الناظور.

حريق ضخم في محيط مستشفى “القائم” بمدينة مشهد الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق ضخم في محيط مستشفى “القائم” بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المستشفى، ما أثار حالة من القلق في المنطقة.

ونقلت صحيفة “همشهري” الإيرانية الخبر دون أن تورد تفاصيل إضافية حول أسباب الحريق أو حجم الأضرار، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن فرق الإطفاء وصلت إلى الموقع وتعمل على السيطرة على النيران.

حتى الآن، لم تُعلن السلطات الإيرانية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تُعرف بعد ملابسات اندلاع الحريق أو تأثيره على خدمات المستشفى.

فرنسا.. سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 350 ألف يورو من زوجين على متن قطار سريع

ذكرت قناة “بي أف أم تي في” أن سرقة كبيرة حدثت يوم الأحد 27 يوليو على متن القطار السريع بين مدينة آكس آن بروفانس وباريس، حيث سرقت مجوهرات فاخرة بقيمة 350 ألف يورو تعود لزوجين فرنسيين كنديين.

وأوضحت القناة أن السرقة شملت حوالي أربعين قطعة ثمينة مثل سوار، ساعة رولكس، قلادة دي بيرز، قلادة من الزمرد، وخواتم ألماس، كانت بحوزة الزوجين ألكسندرا ن. وأوريليان ب.

وفقًا لشكوى ألكسندرا، التي تمتلك شركة كندية، فقد وضعت حقيبة لويس فويتون التي تحتوي على صندوق مجوهراتها تحت مقعدها في الدرجة الأولى، خلال رحلتهما بالقطار. أثناء الرحلة، جلس رجل وامرأة خلفها ولم تلاحظهم، وشعرت بعد دقائق بشيء يلمس ساقيها لكنها ظنت أنه حيوان.

عندما توقف القطار بمحطة أفينيون، أبلغ أحد الركاب ألكسندرا عن تصرف مريب للشخصين، فادركت أن المجوهرات قد سُرقت. وأكد زوجها أن الحادث تسبب في حزن شديد لزوجته، مشيراً إلى أن المجوهرات تمثل ذكريات لا تعوض، ولا يغطيها أي تأمين.

الزوجان قدما شكوى لدى وصولهما إلى محطة ليون في باريس، واللصان فرّا بعد الحادث، لكن الشرطة تمكنت من تحديد هويتهما عبر كاميرات المراقبة وتعمل على كشف ملابسات السرقة.

شاب أردني يثير الجدل بعد إعلانه عدم شرب الماء منذ 18 عامًا بسبب حالة صحية نادرة

أثار شاب أردني يُدعى إبراهيم البراهمة حالة من الجدل والاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول يقول فيه إنه لم يشرب الماء منذ نحو 18 عامًا، نتيجة حالة صحية نادرة وغير مشخصة حتى الآن.

البراهمة، الذي يعمل في أحد المطاعم بمدينة إربد شمال الأردن، صرّح لموقع “سرايا” الإخباري أن كل محاولة يقوم بها لشرب الماء تنتهي بـ”نوبات هبوط حادة في ضغط الدم”، تستدعي نقله إلى المستشفى بشكل فوري.

وأضاف إبراهيم أنه راجع العديد من الأطباء في مراكز طبية مختلفة داخل وخارج محافظة إربد، لكن لم يتمكن أحد حتى الآن من تشخيص حالته بشكل دقيق أو تقديم علاج فعال لها، واصفًا وضعه بأنه “جزء من مرض نادر وغامض”.

وأثارت القصة ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من النشطاء عن دهشتهم من قدرة جسم بشري على الاستمرار دون تناول الماء لفترة طويلة، فيما طالب البعض بإجراء فحوص طبية معمقة في مراكز أبحاث دولية لكشف حقيقة حالته.

مصر.. “بنت مبارك” تطلب تحليل DNA لجمال وعلاء مبارك لإثبات النسب

كشف المستشار القانوني المصري طه الزقلاوي، محامي المتهمة المعروفة باسم “بنت مبارك”، عن تفاصيل طلبات هيئة الدفاع أمام جهات التحقيق بشأن القضية المثارة.

وأوضح الزقلاوي في تصريح لموقع “القاهرة 24” أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب رسمي لأخذ عينة DNA من المتهمة نفسها، وكذلك من نجلي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، جمال مبارك وعلاء مبارك، بهدف إثبات صحة أو نفي النسب للمتهمة تجاه الرئيس الراحل.

كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لكون الشكوى المقدمة لا تستوجب الضبط والإحضار، وإنما يمكن الاكتفاء بتوجيه إخطار أو طلب الحضور والاستدعاء فقط.

وطلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها، مستندة إلى أن الأدلة الفنية المقدمة من الشاكية مثبتة، ولا تخشى من العبث بها.

في سياق متصل، حسم علاء مبارك الجدل الدائر حول سيدة تدعي أنها شقيقته، ورفض الرد على هذه الادعاءات معتبرًا إياها “كلامًا فارغًا لا يستحق الرد”. وجاء ذلك بعد أن اتهمت الفنانة وفاء عامر المتهمة بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال علاء مبارك في رد على سؤال عبر منصة “إكس”: “الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية. ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام، تحياتي لحضرتك”.

مصر.. إنقاذ 40 سائحاً إثر تعطل مركب سياحي في الغردقة

تمكنت السلطات المصرية في مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر من إنقاذ 40 سائحاً من جنسيات مختلفة، بعد تعطل مركب سياحي يُدعى “روميل” على بعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة.

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر استغاثة من أحد الركاب على متن المركب، فتوجهت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف بسرعة إلى الموقع، ةتم إنقاذ 36 سائحاً في المرحلة الأولى، ثم 4 آخرين، دون وقوع أي إصابات أو أضرار صحية تذكر، وفق بيان رسمي صادر عن المحافظة مساء الأربعاء.

وأكدت مديرية الصحة في المحافظة رفع درجة الاستعداد، حيث دفعت بسيارات إسعاف تحسباً لأي طارئ، مع متابعة لحظية من قبل المحافظ وغرفة العمليات.

تم سحب المركب المتعطل بعد استكمال عملية الإنقاذ، وعادت سيارات الإسعاف إلى مواقعها بعد التأكد من سلامة الجميع. وأوضحت المحافظة أن الحادث ناجم عن عطل فني بالمركب، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون أن يشكل أي تهديد على حياة الركاب.

مصر.. شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالتشهير وتتقدم ببلاغ رسمي

تقدّمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة تتهم فيه الفنان حسام حبيب بالإساءة إليها والتشهير بها، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير اعتبرتها شيرين مسيئة وتسببت لها في أضرار نفسية ومعنوية.

وقد أحالت الجهات المعنية البلاغ إلى النيابة العامة لفحص ملابساته، والاستماع لأقوال الطرفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن حسام حبيب كان قد صرح في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” أن علاقته الحالية بشيرين جيدة، واصفاً إياها بـ”صوت الوطن العربي”، وقدم اعتذاره لها إن كان قد بدر منه ما يزعجها، مؤكدًا أنه ما زال يعتبرها نجمته المفضلة.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان تنضم رسميًا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة لتعزيز تنافسية واستقطاب الاستثمارات

انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لهذه المناطق على المستوى الدولي كوجهات استثمارية مرنة ومتطورة.

كما تهدف الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضورها الدولي، وتبادل الخبرات مع شركاء دوليين، ورفع كفاءة منظومة العمل، وتطوير أدوات الترويج والتسويق لجذب استثمارات نوعية ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

ويبلغ عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في السلطنة 23 منطقة، بحجم استثمار تراكمي بلغ نحو 21 مليار ريال عماني حتى نهاية 2024. بينما تضم المنظمة العالمية للمناطق الحرة أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.

السويد تحكم بالسجن المؤبد على أسامة كريم لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا

أصدرت محكمة ستوكهولم في السويد، اليوم، حكمًا بالسجن مدى الحياة على المواطن السويدي أسامة كريم، بعد إدانته بالمشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا، خلال عملية إعدام نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا عام 2015.

وأوضحت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان صادر عن المحكمة، أن “المتهم كان موجودًا في مكان الإعدام مرتديًا زيًّا عسكريًا ومسلحًا، ووافق على تصويره خلال العملية”، مؤكدة أنه “أسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية، ويجب اعتباره مشاركًا مباشرًا في تنفيذ الجريمة”.

يُذكر أن الطيار الأردني معاذ الكساسبة كان قد أُسقطت طائرته من طراز إف-16 في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014 أثناء مشاركته في عمليات التحالف الدولي ضد “داعش” بالقرب من مدينة الرقة السورية، وأُسر على يد التنظيم في اليوم نفسه.

وفي 3 فبراير2015، بثّ التنظيم مقطع فيديو يُظهر إحراق الكساسبة حيًّا داخل قفص حديدي، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام العربي والدولي.

ويمثّل الحكم الصادر بحق أسامة كريم تطورًا لافتًا في إطار الملاحقات القضائية لعناصر التنظيم الإرهابي السابقين على الساحة الأوروبية.

تصاعد التوتر في أرمينيا: المعارضة تتهم باشينيان بمهاجمة الكنيسة وملاحقة الداعمين لها

اتهم زعيم حركة “أزازتاغروم” الشعبية المعارضة في أرمينيا، مكيا باداليان، رئيس الوزراء نيكول باشينيان بمواصلة محاولاته لـ”مهاجمة الكنيسة الرسولية الأرمنية ورموزها الوطنية”، مؤكداً أن هذه التحركات تُقابل بمقاومة شعبية متزايدة.

وفي تصريح لقناة RT، قال باداليان إن باشينيان “يسعى لحشد الناس واقتحام الكنيسة في العاصمة يريفان”، لكنه أشار إلى أن هذه المحاولات تتراجع يومًا بعد يوم، وقد انعكس ذلك، بحسب قوله، في مدينة غيومري، حيث رفض ممثلو الحكومة المشاركة في أنشطة اعتبرتها المعارضة “مناهضة للكنيسة”.

وفي تصعيد لافت على صعيد المواجهة بين الحكومة والكنيسة، قضت محكمة في يريفان يوم 18 يونيو الماضي باعتقال رجل الأعمال البارز ورئيس مجموعة شركات “تاشير”، صاموئيل كارابيتيان، بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة.

وجاء اعتقال كارابيتيان بعدما أعلن دعمه الصريح للكنيسة الأرمنية وانتقد موقف رئيس الوزراء، وهو ما اعتبرته المعارضة “ملاحقة سياسية تهدف لإسكات الأصوات المؤيدة للمؤسسة الدينية”.

وأثار هذا الإجراء القضائي استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث اتهم عدد من الناشطين والمعارضين باشينيان بـ”استغلال القضاء لتصفية خصومه والتضييق على الكنيسة التي تُعد من أركان الهوية الأرمنية”.

وتعيش أرمينيا حالة من التوتر المتصاعد بين الحكومة والمؤسسة الدينية، في ظل احتقان شعبي يزداد حدة مع استمرار المواجهات الكلامية والتطورات القضائية ذات الطابع السياسي والديني المعقد.

إصابة مراهق بانفجار داخل مبنى سكني في برلين

أصيب مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً بجروح إثر انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة برلين يوم الأربعاء.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المراهق كان يعبث بمسحوق متفجر داخل مسكنه، ما أدى إلى وقوع الانفجار وإصابته بجروح في يديه ووجهه.

وقد نقلته فرق الإطفاء إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، بينما فتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في الواقعة بسبب الاشتباه في تسبب المراهق بالانفجار.

وأشار خبراء الطب الشرعي إلى العثور على مواد إضافية يحتمل أن تكون متفجرة في الشقة.

وأدى الانفجار إلى إخلاء 3 مبانٍ سكنية مجاورة، مما أثر على نحو 33 ساكنًا. التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث بدقة.