من خلال تغريدة.. ترامب يُعلن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

ونقلت عن مصادر أميركية مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تستعد، وبقرار من رئيسها، لسحب قواتها بالكامل من سوريا في أسرع وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبقون على استعداد لإعادة التدخل مجدداً على جميع المستويات من أجل الدفاع عن المصالح الأميركية عندما تستدعي الضرورة.

وقد تم الإعلان عن إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.

فيما نقل المرصد السوري المعارض عن قوات سوريا الديمقراطية ان الانسحاب الأميركي المفاجئ من شرقي سوريا “طعنة في الظهر”.

وأكدت ساندرز أن الانتصارات التي تحققت ضد داعش ليست مؤشراً على نهاية حملة التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن وشركائها سيواصلون العمل معا من أجل حرمان الإرهابيين المتطرفين من التمويل والدعم، والوسائل التي يمكن أن تسمح لهم بالتسلل عبر الحدود الأمريكية.

يُذكر أن الولايات المتحدة قد بدأت مهام المراقبة على مواقع الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا في سبتمبر 2014.