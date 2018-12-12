من خلال تفعيل اللجنة الأوكرانية الليبية المشتركة.. السراج يبحث أوجه التعاون

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أوجه التعاون بين ليبيا وأوكرانيا في عدد المجالات من بينها التدريب العسكري والأمني.

جاء ذلك خلال استقبال السراج سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا ميكولا ناهورني، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل اللجنة الأوكرانية الليبية المشتركة.

كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

هذا وبحث الاجتماع التعاون في عدد من المجالات الحيوية من بينها قطاع الصحة، والذي يشمل تدريب الطواقم الطبية، والمساهمة في إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وبرنامج توطين العلاج بالداخل من خلال قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات جراحية، كما تم بحث التعاون في مجال التعليم العالي