من دمشق إلى هامبورغ وبروكلين.. قصة مأساة وعنف وتحقيقات أمنية متشابكة

في عالمنا اليوم، تتلاحق الأحداث بوتيرة متسارعة، فمن العاصمة السورية دمشق حيث تكشف الشرطة تفاصيل وفاة الطفلة آية بلوق، مرورًا بهجوم بسكين في هامبورغ يثير حالة من الرعب، وتحذيرات ألمانية من تصاعد نشاط الجماعات اليمينية المتطرفة، وصولاً إلى تحطم طائرة في سان دييغو وتحقيقات العدالة الأمريكية مع قادة جماعات متطرفة، وإلى جانب ذلك، نشهد جهود دولية حثيثة في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وانتصارات أمنية في السعودية والعراق ومصر، إلى جانب تحذيرات من حملات احتيال إلكترونية تهدد المواطنين، وانقطاعات كهربائية في فرنسا وانهيارات رقمية تصيب أبرز منصات التواصل.

شرطة دمشق توضح ملابسات وفاة الطفلة آية بلوق التي أثارت جدلاً واسعاً في سوريا

كشف قائد شرطة العاصمة السورية، المقدم باسل الهلال، تفاصيل وفاة الطفلة آية بلوق (3 سنوات)، التي اختفت لعدة أيام وسط أنباء متداولة عن اختطافها وقتلها بغرض الاتجار بأعضائها.

وقال الهلال إن البلاغ بتغيّب الطفلة ورد بتاريخ 17 مايو من منطقة الزبلطاني بدمشق، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة البحث والتحرّي، واستجواب الشهود وعدد من الأطفال في الحي.

وأضاف أنه بعد جهود مستمرة، تم العثور على الطفلة داخل سيارة قديمة مركونة قرب مكان عمل والدتها، حيث كانت تلعب داخلها بشكل متكرر، لكنها دخلت إليها ولم تستطع الخروج، مما أدى إلى وفاتها نتيجة الاختناق بسبب انعدام التهوية، وفق تقرير الطبيب الشرعي.

ونفى الهلال جميع الإشاعات حول تعرض الطفلة للاختطاف أو سرقة أعضائها، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها وتهدف إلى إثارة الفوضى وزرع الخوف بين الأهالي.

ودعا قائد شرطة دمشق الأهالي إلى مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم باللعب في أماكن غير آمنة، متقدماً بالتعازي لذوي الطفلة ومتمنياً لهم الصبر والسلوان.

وأثارت وفاة آية بلوق موجة من الجدل بعد انتشار فيديو يظهر فتاة صغيرة تأخذ آية من داخل محل إلى الخارج، الأمر الذي فُسر بشكل مختلف بين سكان الحي، حيث تداول البعض روايات غير مؤكدة، فيما أكدت الجهات الرسمية سبب الوفاة بسبب الاختناق أثناء اللعب.

12 مصاباً في هجوم بسكين بمحطة القطارات المركزية في هامبورغ.. و3 حالتهم حرجة

أصيب 12 شخصاً مساء اليوم الجمعة في هجوم بسكين وقع في محطة القطارات المركزية بمدينة هامبورغ الألمانية، بينهم 3 في حالة حرجة و3 آخرون بجروح خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على سيدة يشتبه بأنها نفذت الهجوم بمفردها، بينما تستمر التحقيقات في ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة مزدحمة تطل على شارع رئيسي حيوي.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أن بعض الإصابات حرجة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا داخل المحطة التي تعد من أكثر محطات ألمانيا ازدحاماً، حيث تستقبل يومياً أكثر من 550 ألف مسافر، وتشهد حركة كثيفة مساء يوم الجمعة.

الشرطة الألمانية تحذر من تصاعد جماعات شبابية يمينية متطرفة: بنية منظمة وتهديد متنامٍ للأمن الداخلي

حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، هولغر مونش، من تنامي نفوذ الجماعات الشبابية ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، محذرًا من تحولها إلى كيانات منظمة تمثل تهديدًا جديًا للأمن الداخلي في البلاد.

وقال مونش في مقابلة نشرتها اليوم صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، إن السلطات رصدت منذ قرابة عام تحولا ملحوظًا وخطيرًا في سلوك الشباب المنتمين إلى التيار اليميني المتطرف، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا أكثر تطرفًا وانضواءً ضمن هياكل تنظيمية محكمة، ما يمنحهم قدرة أكبر على تنفيذ أعمال عنف وجرائم ذات طابع منظم.

وأكد المسؤول الأمني أن الإنترنت بات يشكل ساحة مركزية لتجنيد وتنسيق أنشطة هذه الجماعات، وهو ما يضاعف من تعقيد التحدي الأمني، في ظل تزايد الجرائم ذات الدوافع اليمينية، ولا سيما تلك التي تتسم بالعنف، كالهجمات على اللاجئين أو الخصوم السياسيين.

وشدد مونش على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يُناط فقط بالأجهزة الأمنية، قائلاً: “التعامل مع هذا التطور الخطير يتطلب جهداً مشتركًا من مختلف فئات المجتمع، قبل أن يتحول إلى عنف جسيم يهدد استقرار البلاد”.

وتأتي هذه التحذيرات عقب حملة أمنية شنتها السلطات الألمانية الأسبوع الماضي، أسفرت عن اعتقال خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، يشتبه في انتمائهم إلى جماعة يمينية متطرفة تعرف باسم “موجة الدفاع الأخيرة”. وبحسب النيابة العامة، فإن أربعة من المعتقلين يُشتبه في انتمائهم المباشر إلى التنظيم، بينما يُتهم الخامس بتقديم الدعم اللوجستي له.

مسؤولون أمريكيون يكشفون سبب تحطم طائرة في سان دييغو



كشف مسؤولون أمريكيون، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتحطم طائرة صغيرة في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، حيث تبين أن نظام إنذار الطقس وأضواء المدرج في مطار المدينة لم تكن تعمل عند اقتراب الطائرة وقبل وقوع الحادث.

وكانت الطائرة من طراز “سيسنا” قد تحطمت في وقت مبكر من صباح الخميس، وأسفر الحادث عن نشوب حرائق في شارع سكني بالمدينة، مما أدى إلى تدمير أو تلف 10 منازل على الأقل واحتراق عدة سيارات.

وقال دان إيدي، مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييغو، إن السلطات تعتقد أن الأشخاص الستة على متن الطائرة لقوا حتفهم، موضحاً أنهم يحققون فيما إذا كانت الطائرة قد اصطدمت بخط نقل كهرباء قبل تحطمها.

وأضاف أن تسرب الوقود من الطائرة تسبب في نشوب حرائق امتدت إلى السيارات على جانبي الشارع، مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث وسط جهود للسيطرة على الأضرار التي خلفها الحريق في المنطقة السكنية.

“القائد الجزار” أمام العدالة الأمريكية.. زعيم طائفة القتل المهووسة المتطرفة يمثل للمحاكمة في بروكلين

مثل أمس الجمعة، ميخائيل تشيكفيشفيلي، الشهير بلقب “القائد الجزار”، أمام قاضٍ اتحادي في بروكلين، بعدما سلمته مولدوفا للولايات المتحدة عقب اعتقاله الصيف الماضي. وتشكل تشيكفيشفيلي (21 عاماً) من جمهورية جورجيا، محور تحقيقات عدة تهم جنائية، منها ارتكاب جرائم كراهية وأعمال عنف جماعي.

ويُتهم تشيكفيشفيلي بقيادة “طائفة القتل المهووسة”، وهي جماعة نازية جديدة دولية متطرفة تروّج لأيديولوجية عنيفة تستهدف الأقليات العرقية والجاليات اليهودية، وتحث على العنف ضد من تصفهم بـ”غير المرغوب فيهم”، وتستخدم الطائفة قنوات على تطبيق “تلغرام” لنشر ما يسمى بـ”دليل الكارهين”، الذي يُعتقد أنه كان مصدر إلهام لعمليات قتل متعددة، بينها حادث إطلاق النار في مدرسة ناشفيل بولاية تينيسي، الذي أودى بحياة طالب يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأصدر “القائد الجزار” أوامر لعميل اتحادي سري بارتداء زي سانتا كلوز وتوزيع حلوى مسمومة على أطفال من الأقليات اليهودية والعرقية، ما يبرز خطورة التهديد الذي يمثله.

ومن جانب دفاعه، دفع المحامي صامويل جريجوري ببراءة موكله، وطلب إجراء تقييم نفسي ومراقبة لحالته خلال الاحتجاز خشية انتحاره.

وتم القبض على تشيكفيشفيلي في يوليو الماضي في مولدوفا، وقضى فترة احتجاز قبل تسليمه رسمياً للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

قاضية أمريكية توقف قرار ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، المعينة من قبل الرئيس باراك أوباما، قرارًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، وذلك عقب شكوى قدمتها الجامعة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن.

ووصفت جامعة هارفارد القرار بأنه “انتهاك صارخ” للدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية، مؤكدًة أن القرار يحمل “تأثيرًا فوريًا ومدمرًا” على الجامعة وأكثر من 7 آلاف طالب يحملون تأشيرات دراسية.

وقالت الجامعة: “بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يمثلون عماد رسالتنا”، مضيفةً أن “بدون هؤلاء الطلاب لن تكون هارفارد كما نعرفها”.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع يشنها ترامب واليمين الجمهوري للضغط على الجامعات ومؤسسات أخرى للانصياع لأجندتهم السياسية، والتي شملت محاولات لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات، فضلاً عن هجمات على مكاتب محاماة ووسائل إعلام وقضاة ينتقدون سياسات الإدارة.

وفي تطورات ذات صلة، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم عن إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب الدوليين اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025-2026، متهمة الجامعة بأنها خلقت بيئة “معادية للطلاب اليهود” وفشلت في إدانة معاداة السامية، فضلاً عن “التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

وطالبت هارفارد بتسليم سجلات أنشطة الطلاب الاحتجاجية خلال السنوات الخمس الماضية لاستعادة الاعتماد، وهو ما وصفته الجامعة بأنه “تعسف مطلق”.

وردًا على ذلك، أدان الرئيس المؤقت لهارفارد، آلان غاربر، هذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها جزء من سلسلة انتقامية تستهدف استقلال الجامعة الأكاديمي.

يُذكر أن عدد الطلاب الدوليين في هارفارد يبلغ حوالي 6800 طالب، أي نحو 27% من إجمالي الطلاب، ويُخشى أن يؤدي القرار إلى إلغاء قبول آلاف الطلاب وتأثيره السلبي على البرامج الأكاديمية والبحثية في الجامعة.

بالفيديو.. السعودية تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 240 ألف حبة مخدرة إلى المملكة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 240 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة إلى داخل المملكة، حيث تم ضبط 242,296 حبة مخبأة داخل شاحنات ومركبات قادمة عبر منافذ الربع الخالي، الحديثة، والدرّة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، حمود الحربي، أن الكميات كانت مخفية في أماكن سرية داخل الشاحنات، مثل أعمدة الدوران وإرسالية أسلاك كهربائية، مؤكداً أن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شخصين متورطين في استلام المضبوطات داخل السعودية بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي المجتمع إلى التعاون عبر قنوات الإبلاغ الأمنية لحماية الوطن من جرائم التهريب.

السعودية.. الداخلية تعلن إعدام سعودي ومصري وتكشف عن جريمتيهما

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانين منفصلين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ومواطن مصري.

وفي المنطقة الشرقية، أُعدم المواطن السعودي صباح بن عامر بن سفاح الشمري بعد إدانته بقتل عبد الرزاق بن عيسى الميموني، حيث ضربه بأداة صلبة على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وألقت الجهات الأمنية القبض عليه وأُحيل للقضاء، وصدر بحقه حكم القتل قصاصًا نهائيًا، وأُعدم اليوم 26 ذو القعدة 1446 هـ (24 مايو 2025).

وأكدت الداخلية حرص المملكة على تحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة لمحاسبة من يعتدي على حياة الآخرين.

وفي منطقة تبوك، تم إعدام المواطن المصري محمود محمد سبيتان خميس بعد إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين ومادة الأفيون المخدرتين إلى المملكة.

وبعد القبض عليه والتحقيق معه، صدر حكم الإعدام تعزيرًا عليه وأُنفذ اليوم. وأكدت الداخلية حرصها على حماية المجتمع من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين.

وحذرت الوزارة كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم من العقوبات الشرعية الصارمة، مؤكدة أن الله هو الهادي إلى سواء السبيل.

العراق.. إحباط محاولة والدين لبيع طفلتهما الرضيعة عمرها 4 أشهر

تمكنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى العراقية من إلقاء القبض على والدين حاولا بيع طفلتهما الرضيعة مقابل مبلغ مالي، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة.

وأفاد بيان الوكالة بأن الوالدين اعترفا خلال التحقيقات بنيتهما بيع الطفلة، وتم تسليم المتهمين مع الطفلة إلى الجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود الأجهزة الأمنية ووصفوها بـ”البطولية” في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن المجتمع.

مصر.. مقتل 4 عناصر إجرامية خطرة في اشتباكات مع الشرطة

شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة مداهمات واسعة استهدفت بؤر عصابات إجرامية خطرة في محافظتي الإسكندرية وأسوان، إثر معلومات عن استقدام كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها داخل البلاد، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وأسفرت المواجهات المسلحة التي دارت مع العناصر الإجرامية عن مقتل 4 منهم، بينهم اثنان سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل، وجرى ضبط باقي أفراد العصابات.

وتم ضبط حوالي 174 كيلو جرامًا من مخدرات متنوعة بينها الحشيش والهيروين والأفيون، إضافة إلى 11 قطعة سلاح ناري من مختلف الأنواع. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

هيئة البريد المصرية تحذر من حملات احتيال إلكترونية تستهدف العملاء

أطلقت هيئة البريد المصرية، إحدى المؤسسات الرئيسية لتقديم الخدمات المالية في البلاد، تحذيراً هاماً للمواطنين والعملاء من انتشار حملات احتيال إلكترونية جديدة تستهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والأموال عبر رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات رسمية.

وأوضحت الهيئة، التي تدير أكثر من 4,500 مكتب بريد وتخدم نحو 15 مليون عميل من خلال حسابات التوفير والدفع الإلكتروني، أن هذه الرسائل الوهمية تستخدم أساليب تصيد احتيالي لإيهام العملاء بتقديم معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات، البطاقات البنكية، الرقم السري، والرقم القومي، داعيةً الجميع إلى عدم التفاعل مع الرسائل أو الضغط على روابط غير موثوقة حفاظاً على سرية حساباتهم وأموالهم.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد ملحوظ في الجرائم السيبرانية في مصر والمنطقة، حيث أظهرت تقارير البنك المركزي المصري ارتفاع شكاوى الاحتيال الإلكتروني بنسبة 40% خلال عامي 2023 و2024، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي” و”محفظة الهاتف المحمول”.

وأكدت هيئة البريد استمرارها في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تحديث أنظمة الحماية، تدريب العاملين على رصد محاولات الاحتيال، والتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الداخلية لملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجرائم.

ودعت الهيئة العملاء إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات مالية أو شخصية عبر الرسائل النصية أو مع جهات غير موثوقة، والتواصل مباشرة مع مكاتب البريد أو البنوك في حال الشك بأي تعامل مشبوه.

الجيش المصري ينجح في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومواد مخدرة تهدد الأمن القومي

أعلنت القوات المسلحة المصرية، عبر المتحدث العسكري الرسمي، عن نجاح قوات حرس الحدود في تنفيذ ضربة أمنية ناجحة، أحبطت محاولة لإدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة إلى البلاد.

وتم ضبط عدد من الأفراد بحوزتهم أسلحة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى كميات من الحشيش والهيدرو والأفيون والأقراص المخدرة خلال عمليات التفتيش والتأمين على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور الاستراتيجية.

وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف إجراءات التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، بهدف حماية الأمن القومي المصري.

وأشار المتحدث العسكري إلى تمكن قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار “درون” كانت تستخدمها العناصر الإجرامية في محاولة تهريب المخدرات عبر الحدود، وتم السيطرة عليها فور عبورها.

وشدد المتحدث على استمرار جهود حرس الحدود على مدار الساعة، من خلال الدوريات والحملات الأمنية المكثفة، لإحباط كافة المحاولات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

وتُعد الحدود المصرية، الممتدة على أكثر من 3,500 كيلومتر، من أكثر الحدود حساسية في المنطقة، نظراً لموقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، وقربها من مناطق التوتر مثل قطاع غزة وليبيا والسودان.

دمى “لابوبو” تُشعل الهوس العالمي وتُربك المتاجر البريطانية

تحوّلت دمية صغيرة ذات مظهر غريب يُشبه الأرنب، تُدعى “لابوبو”، إلى ظاهرة عالمية تشغل وسائل التواصل والأسواق، بعدما اجتاحت شعبيتها المملكة المتحدة وأستراليا، وأجبرت شركة “بوب مارت” الصينية المصنعة لها على تعليق بيعها في المتاجر البريطانية بسبب الطوابير الطويلة التي أثارت مخاوف أمنية.

والدمية، التي أصبحت خلال أسابيع قليلة أكسسواراً رائجاً بين المشاهير مثل ليسا من فرقة “بلاك بينك”، وريهانا، ودوا ليبا، تتميز بتصميم يمزج بين اللطافة والرعب، مستوحى من الأساطير الإسكندنافية، وقد صممها الفنان كاسينغ لونغ، المولود في هونغ كونغ والمقيم في هولندا، ضمن سلسلة “الوحوش” التي بدأها عام 2015.

وعلى تطبيق “تيك توك”، اجتاحت مقاطع الفيديو التي توثق لحظات فتح صناديق “لابوبو” — والتي تُباع عادة بصيغة “الصناديق العمياء”، حيث لا يعلم المشتري مسبقاً أي نموذج سيحصل عليه، ما أضاف بعداً تشويقياً إلى عملية الشراء.

وأمام الإقبال الكثيف، أعلنت “بوب مارت” عبر حسابها على “إنستغرام” أنها تعمل على وضع “نهج جديد أكثر إنصافاً” لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على فرصة اقتناء الدمية، بعد أن أعرب كثير من الزبائن عن غضبهم بسبب تعطل الطلبات الإلكترونية والتجمعات الفوضوية أمام المتاجر.

ولم يقتصر الاهتمام على بريطانيا، إذ شهدت متاجر “بوب مارت” في أستراليا مشاهد مشابهة، حيث يصطف المعجبون منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على الإصدار الجديد، فيما ارتفعت أسعار بعض النماذج النادرة على مواقع إعادة البيع إلى أكثر من 1500 دولار أسترالي.

ورغم أن بعض الإصدارات تُباع كسلاسل مفاتيح بأسعار رمزية، فإن الإقبال الكبير يُغذيه عامل الندرة، إذ تُطرح هذه الدمى بكميات محدودة، ما يعزز من قيمتها بين الهواة.

وترى الباحثة الأميركية في التصميم، جوزدي جونكو بيرك، أن شعبية “لابوبو” تتجاوز مجرد كونها لعبة، معتبرة أنها تمثل انعكاساً لتحولات اجتماعية وثقافية، وربما تشكل وسيلة للهروب من الواقع المتوتر إلى عالم طفولي مبسط.

ووسط هذا الجنون العالمي، تواصل “لابوبو” خطف الأضواء من ألعاب الأطفال التقليدية، لتثبت أن الترند قد يأتي أحياناً من حيث لا يُتوقع: دمية مرعبة بحجم الكف.

انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرق فرنسا في اليوم الختامي لمهرجان كان السينمائي

شهدت منطقة جنوب شرق فرنسا، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، صباح السبت انقطاعاً واسع النطاق في التيار الكهربائي، تزامناً مع اليوم الأخير من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وبدأ الانقطاع حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، ولم تُعرف أسبابه بعد.

وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية (RTE) أن العطل طال نحو 160 ألف منزل في المنطقة، ورغم الانقطاع، أكد منظمو المهرجان أن الحفلة الختامية لن تتأثر بالحادث وستُقام كما هو مقرر.

يُذكر أن هذا العطل يأتي بعد حادثة مشابهة وقعت في أبريل الماضي، حين شهدت إسبانيا والبرتغال عطلًا كهربائيًا واسعاً شل شبكات مترو الأنفاق وتعطلت إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.

انقطاع عالمي يضرب منصة “إكس”.. خلل مفاجئ يعيد الجدل حول إدارة ماسك

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر) انقطاعاً واسع النطاق على مستوى العالم صباح السبت.

ووفق موقع “داون ديتيكتور”، المتخصص في رصد أعطال المواقع، ارتفعت بلاغات المستخدمين بشكل كبير، خاصة في الولايات المتحدة حيث أبلغ أكثر من 25 ألف مستخدم عن مشاكل في تحميل المنشورات، مع ظهور رسالة خطأ تفيد بـ”حدث خطأ ما، حاول إعادة التحميل”.

ويأتي هذا العطل في وقت حساس لمنصة “إكس”، التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، ثم سرّح حوالي 80% من موظفيها.

وتُعد هذه الأزمة الثانية من نوعها التي تواجهها المنصة خلال عام 2025، بعد انقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة في مارس الماضي أثر على التفاعل وإرسال الرسائل.

الأمن العام الأردني يُحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر “جابر” الحدودي

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية أن معلومات استخباراتية وردت حول نية شخص من جنسية عربية، بالتنسيق مع شركاء داخل الأردن، تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة باستخدام شاحنة.

وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد المركبة ومراقبتها حتى لحظة وصولها إلى المعبر، حيث جرى ضبطها فورًا، وعُثر على الشحنة المخدرة مخبأة بإحكام داخل أحد الإطارات. كما أُلقي القبض على شخصين داخل الأردن كانا في انتظار استلام الشحنة.

وفي قضية منفصلة، داهمت قوة أمنية مزرعة في البادية الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات– من جنسية عربية– كمقر لتخزين وترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطه، وعُثر في الموقع على 18 ألف حبة مخدرة، وخمسة أسلحة نارية بينها سلاح أوتوماتيكي، إضافة إلى ذخائر حية.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن كثّف مؤخراً جهوده في مكافحة تهريب المخدرات، لا سيما على الحدود الشمالية، حيث نفّذ سلاح الجو الأردني في يناير الماضي غارات على مواقع لتجار مخدرات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ضمن استراتيجية أمنية إقليمية مشددة.

في العراق.. عائلة تطلب دية غير تقليدية بعد مقتل ابنها بحادث سير في كركوك

طالبت عائلة شاب قضى بحادث دهس في مدينة كركوك بدية غير تقليدية بقيمة 100 ناقة، ما يعادل نحو 100 مليون دينار عراقي (حوالي 75 ألف دولار أمريكي).

ويأتي هذا المطلب ضمن العرف التقليدي في العراق، حيث تُقدر دية القتل الخطأ بمئة من الإبل، وتُحسب قيمتها حسب سعر الناقة في السوق أو نقداً حسب اتفاق الأطراف أو قرار المحكمة.

وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب المتهم بالحادث، في تصريح لوكالة “شفق نيوز”: “حسب ما نُقل عن ذوي الشاب، فإن عائلة المتوفى تطالب بدية تعادل 100 ناقة، وقد بدأت حملة لجمع التبرعات لمساعدة الشاب المتهم في القضية”.

وأضاف: “نحن مستمرون في متابعة الإجراءات القانونية لإثبات عدم تقصير موكلنا، مع احترامنا الكامل لمشاعر عائلة الضحية وحقها القانوني في المطالبة بالتعويض”.

في سياق منفصل بمحافظة أربيل، أُعلنت مقتل شابة تبلغ من العمر 20 عاماً على يد شقيقها في قرية پيرڕەش التابعة لناحية كسنزان، إثر خلاف اجتماعي، حيث سلّم المتهم نفسه للشرطة وتمت إحالته إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، بينما لا تزال التحريات جارية.