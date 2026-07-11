من ذاكرة طرابلس إلى مستقبلها.. خطة حكومية لتطوير «حي اللانشا»

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية توجهها لتطوير منطقة اللانشا في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن المنطقة لا تمثل مجرد حي سكني، بل جزءاً من ذاكرة المدينة وتاريخ سكانها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع التطوير يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة، ورفع مستوى السلامة، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب توفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للأسر الليبية.

وبيّنت وزارة الإسكان والتعمير أن خطة التطوير ترتكز على عدد من الأهداف، أبرزها دعم التنمية المستدامة من خلال تطوير متوازن يعزز قيمة المنطقة ويدعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إنشاء بيئة عمرانية حديثة تحافظ على الطابع المحلي وتواكب متطلبات التطور.

كما تشمل الخطة تحسين الخدمات والمرافق العامة لتلبية احتياجات السكان، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب معالجة المباني المتضررة وتعزيز معايير السلامة والوقاية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من تطوير اللانشا ليس تغيير هوية المكان، بل الحفاظ على قيمته التاريخية والاجتماعية، مع العمل على توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.