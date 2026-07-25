إنجاز جديد من الجنوب الليبي.. «القلعة للروبوتات» ينافس فرق العالم

يستعد فريق القلعة للتقنية والروبوتات من مدينة سبها لتمثيل ليبيا في بطولة FIRST Tech Challenge Canadian Rockies Premier Event at KDays، التي تستضيفها مدينة إدمونتون في كندا، بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رعايتها الكاملة لمشاركته وتوفير كافة متطلبات المشاركة الدولية والدعم اللوجستي للفريق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها للاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكين المبتكرين في مختلف المدن والمناطق الليبية، ودعم المواهب العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت المؤسسة أن رعاية الفريق تهدف إلى توفير فرص حقيقية أمام الشباب الليبي لاكتساب الخبرات المتقدمة، وتعزيز حضورهم في المحافل التقنية الدولية، بما يساعد على نقل المعرفة وتوظيفها في خدمة المجتمع ومستقبل ليبيا.

ويعد فريق القلعة للتقنية والروبوتات أول فريق متخصص من نوعه في المنطقة الجنوبية، حيث تأسس بمدينة سبها عام 2020، وتمكن من تحقيق المركز الأول والتتويج ببطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات، وهو الإنجاز الذي أهله للمشاركة في البطولة الدولية التي تجمع فرقاً متخصصة وخبراء من مختلف دول العالم.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن دعم الفريق يندرج ضمن توجهها لتعزيز مشاركة الشباب الليبي في المجالات التقنية الحديثة، وتوفير البيئة التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم في الهندسة والبرمجة والتصميم، بما يفتح أمامهم فرصاً أوسع للمنافسة عالمياً.

وتبرز مشاركة فريق القلعة للروبوتات تنامي حضور المواهب الليبية الشابة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، خاصة من خارج المدن الكبرى، بما يعكس تنوع الكفاءات الوطنية وقدرتها على الوصول إلى منصات المنافسة الدولية.

وتشهد مسابقات الروبوتات العالمية مشاركة فرق طلابية ومجتمعية تعمل على تطوير حلول تقنية وتعزيز مهارات البرمجة والهندسة والتصميم، فيما تمثل مشاركة فريق القلعة تجربة شبابية ليبية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار العلمي في المنطقة الجنوبية وربط المواهب المحلية بالمجتمع التقني الدولي.