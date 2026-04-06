من سجن نيويورك.. «مادورو» يبعث رسالة للشعب الفنزويلي

من داخل سجن نيويورك، وجه الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو رسالة مؤثرة لشعبه بمناسبة عيد الفصح، دعا فيها إلى الوحدة والمصالحة والسلام رغم ظروف احتجازه الصعبة.

وقال مادورو في الرسالة التي نشرت على حسابه في “إكس”: “المنتصر ليس الموت، بل المسيح، والمنتصرة هي الحقيقة وليس الكذب، والمنتصر هو الحب وليست الكراهية”. وأضاف: “هذا الانتصار يدعونا جميعاً للبحث عن الوحدة والحوار والمصالحة والسلام بين الجميع”.

واستشهد مادورو بالنصوص الإنجيلية، مؤكداً أن الإيمان والأمل يبقيان أساس تجاوز الصعوبات، وختم بالدعاء: “ليبارك الرب فنزويلا وشعوب العالم”.

وتأتي هذه الرسالة بعد اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس في يناير الماضي على الأراضي الفنزويلية، ونقلهم إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، وهي التهم التي أنكرها أمام المحكمة.

رسالة مادورو الرمزية في عيد الفصح تعكس محاولته تأكيد صموده السياسي والحفاظ على دعم شعبه، وسط جدل دولي حول شرعية احتجازه، لتبقى كلماته رمزاً للأمل والوحدة في وقت الأزمات.