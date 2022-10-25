من سرت.. لجنة 5+5 تستأنف أعمالها الخميس المُقبل برعاية «باتيلي»

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ستجتمع في مدينة سرت الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال أول إحاطة يقدمهاالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي منذ أن تولى مهامه في 25 سبتمبر الماضي.

وقال باتيلي: «يسرني أن أبلغكم أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وافقت على الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة سرت الخميس المقبل، لمناقشة استئناف الأنشطة التي تضطلع بها لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع باتيلي أنّه ينوي الذهاب إلى سرت لاستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإحياء المسار الأمني. وعلى هذا الأساس، سيتم إعادة إنعاش المسارين السياسي والاقتصادي.

وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية عن المنطقة الغربية و5 عن قوات خليفة حفتر، وتجري حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.