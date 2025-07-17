من سرقة إلى جريمة قتل.. البحث الجنائي يطيح بمجرم خطير في طرابلس

في إنجاز أمني نوعي، تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه، ليتبين لاحقًا ضلوعه في جريمة قتل وقعت قبل ثماني سنوات، في منطقة أبوسليم.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبوسليم من مواطنَين أفادا بتعرضهما للاعتداء من قبل مجهولين أثناء سيرهما، حيث تم ضربهما وسرقة دراجتيهما الناريتين.

وباشرت وحدة التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس التحقيقات بشكل عاجل، ليتم ضبط أحد المتهمين في ذات اليوم، وضُبطت بحوزته الدراجتان المسروقتان. وبالاستدلال معه، أقرّ بارتكاب الجريمة بمشاركة شقيقه، كما فاجأ المحققين باعترافه بالمشاركة في جريمة قتل ارتُكبت عام 2017.

وأوضح المتهم أنه قام حينها باقتحام منزل تسكنه مجموعة من العمالة الوافدة بقصد السرقة، وأثناء العملية أطلق شريكه رصاصة داخل المنزل أدت إلى مقتل أحد العمال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُحيل مع المضبوطات إلى مركز شرطة أبوسليم، الذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.