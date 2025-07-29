من سكسونيا إلى سوهاج.. حوادث غامضة تهزّ العالم

توالت خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث حول العالم، تنوعت بين كوارث طبيعية وأخرى بشرية، ففي ألمانيا، سقطت مروحية عسكرية في نهر شرقي البلاد وسط غموض رسمي، بينما ضرب زلزال قوي جزر أندامان الهندية دون تحذير من تسونامي، وفي الصين، تسببت أمطار غزيرة بوفاة 30 شخصًا وإجلاء عشرات الآلاف، أما في لندن ومانهاتن، فشهدتا حوادث طعن وإطلاق نار دموية، فيما هزّت المغرب فاجعة صحية داخل حفل عائلي، مصر تواجه حرائق غامضة تتحدى التفسيرات، والجزائر تسجّل واقعة طبية صادمة تتطلب تحقيقًا عاجلًا.

سقوط مروحية عسكرية ألمانية في نهر شرقي البلاد.. والجيش يلتزم الصمت

أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيغ، شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المروحية التي سقطت في نهر مولده قرب مدينة جريما بولاية سكسونيا تابعة للجيش الألماني، وذلك في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ والبحث وسط صمت رسمي من وزارة الدفاع.

وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ قد أشار في وقت سابق إلى سقوط المروحية دون تأكيد وجود ضحايا حتى الآن، موضحًا أن الطائرة اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن يُعثر على حطامها عند الظهر بواسطة مجموعة من ممارسي رياضة التجديف.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من الجهات العسكرية، أكدت وسائل إعلام ألمانية أن الجيش فقد مروحية وقائدها في الحادث، ما يزيد من احتمالات وجود ضحايا.

وأشار المتحدث باسم فرق الإطفاء إلى تسرب كميات كبيرة من الكيروسين في موقع السقوط، ما تسبب في صعوبات إضافية أمام فرق الطوارئ، التي تحاول الوصول إلى الحطام الموجود في منتصف النهر.

ويشارك نحو 50 عنصرًا من قوات الطوارئ في احتواء تسرب الوقود وتأمين المنطقة، تمهيدًا لبدء عمليات انتشال المروحية والتحقق من مصير الطاقم، وسط ترقب لبيان رسمي من وزارة الدفاع الألمانية.

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار دون تحذير تسونامي

وقع زلزال قوي بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر فجر الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال عند الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي (18:42 ت غ)، على بعد 259 كيلومترًا شمال غرب مدينة سابانغ في إقليم آتشيه غرب إندونيسيا.

وأفادت الهيئة بعدم إصدار أي تحذير من خطر حدوث تسونامي إثر الزلزال، مما يقلل من احتمال وقوع أضرار واسعة.

وذكر أن إقليم آتشيه كان الأكثر تضررًا من زلزال وتسونامي مدمرين عام 2004 أوديا بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية، ما يجعل المنطقة في حالة تأهب دائم لأي هزات أرضية مماثلة.

وتواصل السلطات المحلية مراقبة الوضع للتأكد من عدم حدوث أي تبعات إضافية جراء هذا الزلزال.

الأمطار الغزيرة تقتل 30 شخصًا في بكين وتتسبب بإجلاء أكثر من 80 ألفًا

تسببت أمطار غزيرة وعنيفة في وفاة 30 شخصًا بحلول منتصف ليلة الاثنين في المناطق الجبلية شمال بكين، وفقًا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وسجلت بكين هطول أمطار بلغت 543.4 ملم في المناطق الشمالية خلال موجة الأمطار المتواصلة، مما أدى إلى فيضانات كبيرة وأضرار مادية وبشرية واسعة النطاق.

وأجّلت السلطات الصينية أكثر من 80 ألف مواطن من سكان العاصمة تحسبًا لتفاقم الأوضاع.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج ببذل جهود مكثفة للبحث والإنقاذ للحد من الخسائر.

مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم طعن داخل شركة بلندن والشرطة تستبعد الدوافع الإرهابية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في هجوم طعن وقع داخل شركة بمنطقة ساوثوارك وسط لندن يوم الاثنين، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية.

وأوضح البيان أن رجلاً يبلغ من العمر 58 عاماً توفي في مكان الحادث، فيما توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاماً متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

كما أُصيب رجلان آخران أحدهما هو المشتبه به الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما يُتوقع أن ينجو المصاب الآخر.

رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند أكدت أن التحقيقات لا تشير إلى وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم، بينما تم اعتقال رجل في الثلاثينيات من العمر على صلة بالحادث، دون الكشف عن هويته أو عن أسماء الضحايا.

ولم تصدر الشرطة حتى الآن أي معلومات حول هوية الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو خلفيات المهاجم ودوافعه المحتملة.

إطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن يسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة

شهد مبنى في وسط مانهاتن بإطلاق نار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، وأصيب عدد آخر، بحسب ما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز” ومصادر أمنية.

وقع الحادث في المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو الشرقي عند تقاطع شارع 52، والذي يضم مكاتب الدوري الوطني لكرة القدم، وشركة الأدوية بريستول مايرز سكويب، بالإضافة إلى شركات استثمار ومالية كبرى مثل بلاكستون وKPMG.

وأفادت المصادر أن مسلحاً مسلحًا ببندقية هجومية أطلق النار داخل المبنى، مستهدفًا ضابط شرطة وعدداً من المارة. وفي أعقاب مواجهة مع الشرطة، أقدم المسلح على إطلاق النار على نفسه، مما أدى إلى تحييده واحتواء الموقف.

وأصدر عمدة نيويورك، إريك آدامز، تحذيراً للسكان في المنطقة داعياً إلى توخي الحذر وعدم الخروج من المنازل خاصة بالقرب من بارك أفينيو وشارع 51 الشرقي.

وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تكشف بعد عن حالة الضابط المصاب أو تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وشهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.

حادث طعن قرب “تاور بريدج” في وسط لندن يسفر عن قتيلين وجريح

شهدت منطقة “تاور بريدج” السياحية في وسط لندن حادث طعن مروع أسفر عن مقتل رجلين وإصابة ثالث، وفقًا لما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجل الأول (58 عامًا) توفي في مكان الحادث، فيما توفي الثاني (27 عامًا) في المستشفى، بينما أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح لا تهدد حياته.

وتم اعتقال رجل آخر في الثلاثينيات من العمر على خلفية الحادث، وهو أيضًا في حالة خطرة بالمستشفى.

وقالت رئيسة المحققين إيما بوند إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مؤكدة أن الواقعة لا ترتبط بالإرهاب ولا يوجد خطر محدق على الجمهور.

حادثة مأساوية في حفل عائلي شمال المغرب.. 16 إصابة بسبب حلوى تحتوي على شظايا زجاجية

تحوّل حفل عائلي أقيم الأحد في منطقة زايو القريبة من الناظور شمال المغرب إلى كارثة بعد تناول المدعوين حلوى تقليدية تحتوي على شظايا زجاجية حادة، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة، بينها حالات حرجة.

وأظهرت المصابون أعراضًا خطيرة شملت نزيفًا في الفم والحلق، وصعوبة في البلع، وآلامًا داخلية. وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى القرب في زايو، فيما تم تحويل ثلاث حالات إلى مستشفى الحسني في الناظور للعناية المكثفة.

باشرت السلطات المحلية تحقيقًا عاجلًا بإشراف النيابة العامة لتحديد مصدر الزجاج وكيفية وصوله إلى مائدة المدعوين.

وقد أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، معتبرين ما حدث “لا يمكن أن يكون صدفة”، ومطالبين بفرض معايير سلامة صارمة على تحضير الحلويات في المناسبات الاجتماعية.

حرائق غامضة تلتهم عشرات المنازل في سوهاج.. والأزهر والعلماء والأمن يتدخلون لفكّ لغز “الجن والميثان”

سادت حالة من الذعر قرية برخيل التابعة لمركز البلينا في محافظة سوهاج جنوب مصر، بعد اندلاع حرائق مفاجئة في نحو 25 منزلًا، وسط روايات شعبية تربط الظاهرة بقوى خارقة للطبيعة، واتهامات بـ”وجود الجن”، في غياب تفسير علمي حاسم حتى الآن.

أهالي القرية أفادوا بأن النيران التهمت الأثاث والممتلكات والماشية والطيور التي يعتمدون عليها في معيشتهم، مؤكدين تكرار اشتعال النيران دون سبب ظاهر، ما أثار مخاوف واسعة وفتح باب التأويلات الغيبية.

وفي استجابة عاجلة، أوفد الأزهر الشريف وفدًا من مجمع البحوث الإسلامية إلى القرية، برئاسة الشيخ الضبع محمد أحمد، بهدف تقديم الدعم النفسي للأهالي، والاستماع إلى رواياتهم، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الإمام الأكبر أحمد الطيب. وأكد الوفد أن “الخرافات تزيد الهلع ولا تقدّم حلاً”، داعيًا للاحتكام إلى العقل والعلم.

من جانبه، قدّم الدكتور شهاب عمر، أستاذ الكيمياء والخبير بالأدلة الجنائية، تفسيرًا علميًا محتملًا، مرجّحًا أن يكون غاز الميثان الناتج عن تحلل المخلفات هو المسؤول، خاصة في ظل موجات الحر الشديدة. وأوضح أن الظاهرة ليست جديدة، مشيرًا إلى حوادث مشابهة حدثت في محافظات أخرى.

في المقابل، رجّحت التحقيقات الأمنية الأولية وجود خلل في التوصيلات الكهربائية العشوائية كمسبب محتمل للحريق، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا لتحديد الأسباب بدقة.

وبالتوازي، أعلنت محافظة سوهاج عن تحرك حكومي فوري، شمل دعمًا من وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتموين، وتقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، إلى جانب إعداد خطة استجابة شاملة.

وتبقى ظاهرة الحرائق الغامضة في برخيل محط أنظار المجتمع المحلي، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات العلمية والجنائية، وسط صراع بين التفسيرات الغيبية والحقائق العلمية.

فيديو صادم لعائلة جزائرية تعاني من خروج ديدان من أجسادها يثير ضجة واسعة.. والسلطات الصحية تتدخل

أثار مقطع فيديو متداول من ولاية معسكر غرب الجزائر موجة صدمة وجدلاً واسعًا، بعدما ظهر أفراد من عائلة يعانون من حالة صحية غريبة تتسبب في خروج ديدان من أجسادهم، ما دفع كثيرين إلى تداول المقطع والتعليق عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي وثّقه رب الأسرة، أظهر اثنين من أبنائه وهما يغطّيان جسديهما بأكياس بلاستيكية في محاولة للعزل، بينما ظهرت ديدان تتحرك تحت الجلد في مشاهد وصفت بأنها “مروعة”، ما دفع متابعين للتساؤل عن حقيقة ما يجري.

وتباينت التفسيرات بين من رجّح أن تكون الحالة ناتجة عن مرض جلدي نادر أو عدوى طفيلية متطورة، ومن اعتبر الأمر مرتبطًا بالسحر أو “مسٍّ خارق للطبيعة”، وسط غياب توضيح رسمي يحدد طبيعة الحالة بدقة.

في المقابل، تدخلت الجهات الصحية المحلية بشكل عاجل، حيث تم نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقّي العلاج، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

ولا تزال الواقعة قيد المتابعة من الجهات الطبية، فيما ينتظر الرأي العام توضيحات رسمية تحدد طبيعة الحالة وتفاصيلها، وسط دعوات لمحاسبة أي جهة قد تكون تسببت في تأخير التدخل أو التستر على معاناة العائلة.