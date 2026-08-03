من سوريا إلى أمريكا.. . أحداث أمنية وإنسانية تهزّ عدة دولٍ

شهدت عدة دول خلال الساعات الماضية تطورات أمنية وإنسانية لافتة، شملت تنفيذ حكم إعدام، وحوادث وفاة مأساوية، وجرائم قتل، وحرائق، وهجمات حيوانات مفترسة، إلى جانب مستجدات قضائية ورياضية أثارت اهتمامًا واسعًا.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مقيم مصري بعد إدانته بجريمة قتل واعتداء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم مصري بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل واعتداء جنسي في منطقة الحدود الشمالية، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القضائية اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان إن المدان هو محمد سعيد رشاد عبداللطيف، مصري الجنسية، حيث ثبتت إدانته باقتحام منزل امرأة والاعتداء عليها جنسيًا ثم قتلها عمدًا، وهي الأفعال التي صنفتها المحكمة ضمن جرائم الحرابة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وبعد انتهاء التحقيقات جرى توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت ما نُسب إليه وقضت بقتله حدًّا.

وأضافت أن الحكم خضع لمراحل الاستئناف، قبل أن تؤيده المحكمة العليا، ليصدر بعدها أمر ملكي بإنفاذ الحكم، حيث جرى التنفيذ يوم الأربعاء 29 يوليو في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الحكم يأتي ضمن تطبيق الأنظمة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع وردع الجرائم التي تمس حياة الأفراد وسلامتهم.

وتطبق السعودية عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الجسيمة، بعد مرور القضايا بجميع درجات التقاضي، بما يشمل المحكمة المختصة ومرحلة الاستئناف ومراجعة المحكمة العليا قبل صدور قرار التنفيذ.

وتحظى أحكام الإعدام في المملكة بمتابعة محلية ودولية واسعة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بجرائم القتل والاعتداءات الخطيرة، وسط تأكيد السلطات السعودية أن تنفيذ هذه الأحكام يهدف إلى تعزيز الأمن العام وتطبيق العدالة.

وجبة دجاج تتحول إلى مأساة في لبنان.. وفاة شاب وإصابة زوجته وطفله بتسمم حاد

توفي شاب في لبنان بعد إصابته بتسمم حاد إثر تناوله وجبة دجاج من أحد المطاعم الواقعة على طريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما نُقلت زوجته وطفله البالغ من العمر 3 سنوات إلى قسم العناية الفائقة بعد تعرضهما للأعراض نفسها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحادثة دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مصدر التسمم، في وقت أكدت فيه تقارير أن الطب الشرعي أثبت وجود حالة تسمم لدى الضحية.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بهدف معرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا في لبنان، حيث عبّر عدد من المواطنين عن حزنهم لوفاة الشاب، وطالبوا بتشديد الرقابة الصحية على المطاعم وأماكن بيع الأغذية، خصوصًا خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه مخاطر فساد الأطعمة بسبب درجات الحرارة.

ورجّح بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون الوجبة قد تعرضت لسوء تخزين أو أعيد تسخينها قبل تقديمها، فيما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل تحديد سبب التسمم.

وتعيد الحادثة الجدل في لبنان حول سلامة الغذاء وضرورة تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة على المطاعم والمنشآت الغذائية، لمنع تكرار حوادث التسمم التي قد تهدد حياة المستهلكين.

عودة الطفلة نتالي بعد اختطافها في ريف جبلة.. الأمن السوري يوقف 3 مشتبه بهم

عادت الطفلة نتالي محمد دخيل، البالغة من العمر 8 سنوات، إلى ذويها في قرية الحويز بريف جبلة السورية، بعد اختطافها من أمام منزل عائلتها، فيما أعلنت الجهات الأمنية توقيف 3 أشخاص على خلفية القضية.

وشهدت القرية والقرى المجاورة حالة استنفار أمني وشعبي عقب اختفاء الطفلة، حيث انطلقت عمليات بحث واسعة شاركت فيها وحدات من الأمن السوري إلى جانب أهالي المنطقة، بهدف الوصول إليها وإعادتها إلى عائلتها.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة عودة الطفلة إلى ذويها وسط حالة من الفرح بين الأهالي، بعد ساعات من القلق والترقب التي عاشتها المنطقة منذ الإعلان عن فقدانها.

وبحسب مصادر محلية، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن حادثة الاختطاف جاءت على خلفية خلافات سابقة مرتبطة برعي المواشي في أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لعائلة الطفلة، وسط توترات محلية بين عدد من الأطراف، فيما لم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل نهائية بشأن دوافع العملية أو هوية المتورطين.

وأوضحت المصادر أن الأمن العام السوري أوقف 3 أشخاص حتى الآن ضمن التحقيقات الجارية، بهدف كشف كامل ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وكانت الطفلة قد تعرضت للاختطاف أثناء وجود أسرتها في الأراضي الزراعية المحيطة بالمنزل الواقع على أطراف القرية، قبل أن تنقطع أخبارها في ظروف دفعت إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة في المنطقة.

وعقب ورود معلومات عن وجود مشتبه بهم، كثفت قوى الأمن العام عمليات التمشيط والتحري، كما وصلت تعزيزات أمنية إلى محيط القرية للمشاركة في جهود البحث، بالتزامن مع تحركات واسعة من الأهالي للمساعدة في العثور على الطفلة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أجواء من التوتر المحلي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية بسبب خلافات مرتبطة بالأراضي والرعي، إلا أن الجهات الرسمية لم تؤكد وجود ارتباط مباشر بين تلك الخلافات وحادثة الاختطاف.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية للوصول إلى تفاصيلها الكاملة، في وقت يترقب فيه أهالي المنطقة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية بحق الموقوفين.

حريق محدود داخل الجامع الأموي في دمشق.. السيطرة عليه وعودة الصلاة بشكل طبيعي

اندلع حريق محدود داخل الجامع الأموي الكبير في العاصمة السورية دمشق، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة عليه سريعًا، فيما عادت الصلاة واستقبال المصلين إلى المسجد بعد انتهاء إجراءات السلامة.

وقالت لجنة حي الحميدية في دمشق إن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي مرتبط بعطل في جهاز تدفئة قديم يعمل بالغاز، موضحة أن فرق الطوارئ تدخلت فور وقوع الحادث وتمكنت من إخماد النيران خلال فترة قصيرة.

وأضافت اللجنة أن المكان أُخلي بشكل مؤقت كإجراء احترازي، بينما عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على تأمين الموقع والتأكد من سلامته قبل إعادة فتح الجامع أمام المصلين.

وأوضحت أن إدارة الجامع أغلقت أبوابه لنحو نصف ساعة فقط، قبل أن تُقام صلاة العشاء بشكل طبيعي بعد الانتهاء من التعامل مع الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق بسيطة نتيجة استنشاق الغاز، حيث تلقيا الإسعافات اللازمة، فيما أكدت الجهات المعنية أن حالتهما الصحية مستقرة.

ولم تسجل السلطات أضرارًا كبيرة داخل الجامع الأموي، الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية والدينية في دمشق وأحد أشهر المساجد في العالم الإسلامي.

وفاة الحكم المغربي الجيلالي غريب.. أول صافرة مغربية في كأس العالم

توفي الحكم الدولي المغربي السابق الجيلالي غريب، أحد أبرز الأسماء في تاريخ التحكيم المغربي، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة حافلة وإرثًا مهمًا في سجل كرة القدم المغربية.

ويعد الجيلالي غريب أول حكم مغربي يشارك في نهائيات كأس العالم، بعدما وقع عليه الاختيار حكمًا مساعدًا خلال مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، في مشاركة تاريخية فتحت الطريق أمام حضور حكام مغاربة في أكبر البطولات الكروية العالمية.

وشارك الراحل خلال البطولة في إدارة عدد من مباريات كأس العالم، وكان ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي السويد وبلغاريا يوم 16 يوليو 1994، والتي انتهت بفوز المنتخب السويدي بنتيجة 4-0.

ولم تقتصر مسيرة الجيلالي غريب على كأس العالم فقط، إذ كان أول حكم مغربي يشارك في إدارة مباريات ضمن نهائيات كأس آسيا ودورة الألعاب الأولمبية، ليصبح أحد أبرز ممثلي التحكيم المغربي على الساحة الدولية.

ويُعد رحيل غريب خسارة لأحد الرواد الذين ساهموا في ترسيخ حضور الحكم المغربي في المنافسات العالمية، بعدما شكلت تجربته محطة مهمة في تطور التحكيم داخل المغرب.

توفي الحكم الدولي المغربي السابق الجيلالي غريب، اليوم الأحد، بعد سنوات حافلة بالعطاء في ميادين كرة القدم الوطنية والدولية.



ويعتبر الراحل أول حكم مغربي يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، حيث عين حكما مساعدا، في إنجاز تاريخي مهد… pic.twitter.com/emw0ylBhW1 — SNRTNews (@SNRTNews) August 2, 2026

اعتقال مشتبه به في مقتل اسكتلندية عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في أثينا

ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل يُشتبه في تورطه في مقتل امرأة اسكتلندية عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في العاصمة أثينا، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل اليونان وخارجها.

وقالت الشرطة اليونانية إن المشتبه به، البالغ من العمر 26 عامًا ويحمل جنسية أجنبية، أُوقف على خلفية مقتل المواطنة الاسكتلندية إليزابيث-جين روس، البالغة من العمر 38 عامًا.

وأضافت أن السلطات عثرت داخل منزل المشتبه به على مسدس مقلد وسكين، ووجهت إليه تهمًا تشمل القتل غير العمد، والسرقة، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة.

وكان رجل مشرّد عثر في 18 يوليو على جثة إليزابيث-جين روس داخل حقيبة سفر في مبنى مهجور بمنطقة كيبسيلي في أثينا.

وأوضحت التحقيقات أن الضحية فارقت الحياة قبل العثور على جثتها بما يتراوح بين ستة وسبعة أيام، فيما استمر شخص، بحسب التحقيقات، في استخدام هاتفها المحمول لإرسال رسائل توحي بأنها صادرة عنها.

وأكدت الشرطة أنها تمكنت من تحديد هوية الضحية عبر بصمات الأصابع، مشيرة إلى أن روس، التي يُعتقد أنها تنحدر من مدينة إدنبرة في اسكتلندا، دخلت اليونان في 26 يونيو، وأقامت في البداية لدى أصدقاء في مدينة بيرايوس.

وأضافت الشرطة أن الضحية غادرت لاحقًا للقاء أصدقاء أمريكيين في منطقة أخرى من أثينا، إلا أن التحقيقات لم تؤكد حتى الآن ما إذا كان ذلك اللقاء قد تم بالفعل.

وأوضحت الشرطة اليونانية أنها حللت تسجيلات كاميرات المراقبة، ما قاد إلى تحديد هوية المشتبه به، مؤكدة أنه اعترف بارتكاب الجريمة.

وقالت الشرطة إن المتهم وضع جثة الضحية داخل حقيبة سفر، ثم نقلها إلى المبنى المهجور الذي عُثر عليها فيه، كما استخدم بطاقتها المصرفية خلال الأيام التالية لسحب أموال من حسابها.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في بيانٍ، أنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الضحية، وقالت: “نتوجه بخالص تعازينا إلى أسرة إليزابيث في هذا الوقت العصيب. نحن نقدم الدعم القنصلي للعائلة، ونتواصل مع السلطات المحلية”.

من جهته، قال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: “نحن على علم بوفاة امرأة اسكتلندية في أثينا، ونتواصل مع السلطات في اليونان. كما يقدم ضباط الشرطة الدعم لعائلتها في اسكتلندا”.

وتواصل السلطات اليونانية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة، بينما يواجه المشتبه به إجراءات قضائية على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

نمر يهاجم امرأة هندية داخل منزلها ويسحبها 300 متر قبل أن يقتلها

لقيت امرأة هندية مصرعها بعد هجوم نمر داخل كوخها في قرية بارابور بايغاتولا بولاية ماديا براديش، حيث أمسك بها الحيوان المفترس وسحبها لمسافة تقدر بنحو 300 متر باتجاه المنطقة الحرجية قبل أن يتركها ويفر إلى الغابة.

وقالت السلطات إن الضحية سوجني باي دورفي تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس نتيجة الهجوم، ونُقلت إلى مستشفى في مدينة بايهر لتلقي العلاج، لكنها توفيت متأثرة بجروحها.

ووقع الحادث فجر الأحد في منطقة خابا التابعة لمنتزه كانها الوطني، على بعد نحو 80 كيلومترًا من مركز المنطقة، فيما أعلنت الشرطة تسجيل القضية باعتبارها وفاة عرضية، مع استمرار التحقيقات في ملابسات الهجوم.

وأوضح سكان محليون أنهم توجهوا إلى موقع الحادث بعد سماع صرخات استغاثة من أفراد عائلة الضحية، إلا أن النمر كان قد تمكن من سحبها بعيدًا داخل المنطقة القريبة من الغابة.

وأكدت إدارة الغابات أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث لدخول النمور والفهود إلى المناطق السكنية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الحوادث، تشمل نصب أقفاص وتعزيز دوريات المراقبة في المناطق المحيطة.

كما دعت السلطات السكان إلى إغلاق أبواب منازلهم خلال ساعات الليل وتجنب الاقتراب من المناطق الحرجية، خاصة مع استمرار رصد حركة الحيوانات البرية بالقرب من التجمعات السكنية.

وأكدت الجهات المعنية أن أسرة الضحية ستحصل على مساعدة مالية وفق الإجراءات والأنظمة الحكومية المعتمدة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على تصاعد الاحتكاك بين السكان والحيوانات المفترسة في بعض المناطق الهندية القريبة من المحميات والغابات، حيث تؤدي توسعات المناطق السكنية وتداخلها مع مواطن الحياة البرية إلى زيادة احتمالات المواجهات.

أب في فلوريدا يواجه تهمة قتل رضيعه بعد استخدام جهاز نفخ أوراق بحجة المزاح

وجهت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى أب يبلغ من العمر 38 عامًا، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة ابنه الرضيع باستخدام جهاز نفخ الأوراق بطريقة وصفتها الشرطة بالمتهورة.

وذكرت قناة WAFF48 أن جيمس ويسترفيلت يواجه اتهامات جديدة بعد نحو عامين من وفاة طفله البالغ من العمر ستة أشهر داخل المستشفى.

وبحسب الشرطة، كان الرضيع يبلغ شهرين فقط عندما استخدم والده جهاز نفخ الأوراق لتوجيه الهواء نحوه، في تصرف قال المحققون إنه جاء على سبيل المزاح، رغم خطورته على الطفل.

وأوضحت السلطات أن الطفل نُقل إلى المستشفى ووُضع على أجهزة الإنعاش بعد الحادث، لكنه توفي في أغسطس 2024، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة رضية ناجمة عن تعرضه لارتطام واهتزاز نتيجة الحادث.

وكان ويسترفيلت يواجه في وقت سابق اتهامات تتعلق بإساءة معاملة الأطفال بسبب الواقعة نفسها، قبل أن يتم تصعيد القضية وتوجيه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إليه.

ولا يزال المتهم محتجزًا في مقاطعة ماريون، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددًا في سبتمبر المقبل لمتابعة الإجراءات القضائية.

كما تظهر سجلات المحكمة أن ويسترفيلت، المقيم في مدينة بيلفيو، يواجه قضايا أخرى تتعلق بحيازة مادة الميثامفيتامين وأدوات مرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث حُددت له جلسة تمهيدية بشأن هذه الاتهامات في 5 أغسطس.

وتواصل السلطات القضائية في فلوريدا النظر في تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب ملابسات وفاة الطفل والطريقة التي حدثت بها الواقعة.