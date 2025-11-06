من شوارع دمشق إلى نيويورك.. المآسي والكوارث تعمّ دولاً بالعالم

شهدت الساحة العالمية تصاعدًا للأحداث المأساوية والمثيرة، من مشاجرات وضبط مخالفات في دمشق، وجرائم وعنف مروع في مصر، إلى وفاة مشاهير وتأثيرات ثقافية ورياضية، مع تحولات مهمة في فرنسا واليابان، وحوادث مأساوية في الإكوادور والبرازيل، وانفجارات في نيويورك، ما يعكس تنوع التحديات التي تواجه المجتمعات حول العالم.

مشادة بين “رجل مخابرات” وشرطي مرور حديث الشارع السوري

أثارت مشادة كلامية بين مواطن سوري ادعى أنه يعمل في الاستخبارات وشرطي مرور في العاصمة دمشق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل رواد الإنترنت فيديو يوثق الحادثة، مما جعلها حديث الشارع السوري خلال الأيام الماضية.

في التفاصيل، كان المواطن “م.ر” قد اعترض على تنظيم مخالفة مرورية بحقه من قبل شرطي المرور “أ.ش”، وعند استفسار الشرطي عن المخالفة، قام المواطن بالتلفظ بألفاظ نابية وهدد الشرطي بالقول إنه يعمل في الاستخبارات السورية، وهو ما أثار غضب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رد فعل سريع، أوقفت الشرطة العسكرية السورية المواطن “م.ر” في ريف دمشق، ونشرت مقطع فيديو له وهو يعتذر عن تصرفه قائلاً: “أعتذر عمّا بدر مني وعن ألفاظي المسيئة، إذ كنت أعاني من ضغوط نفسية بعد عودتي من علاج ابني في المشفى.. وأنا أضع نفسي تحت تصرف السلطات وأتحمل مسؤولية ما جرى.”

من جانبه، أكد شرطي المرور في مقطع فيديو آخر على أنه لم يكن هناك استثناء لأي شخص من القواعد المرورية، مشيرًا إلى أن الطريق الذي سلكه المواطن كان ممنوعًا على الجميع في تلك الظروف.

وقد صدر بيان عن مديرية الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، جاء فيه: “لا أحد فوق القانون، الحادثة التي وقعت يوم أمس (الأربعاء)، حين تشاجر أحد الأشخاص مع شرطي المرور، هي تصرف مرفوض ولا يقبله أي من أبناء هذا الوطن، أياً كان الفاعل.”

وأضاف البيان أن الشرطة العسكرية قامت بواجبها وتم توقيف المواطن المتجاوز وإحالته إلى القضاء المختص مع تعهده بعدم تكرار ما حدث.

ورغم التصرف العنيف من المواطن، فقد لقي شرطي المرور تعاطفًا واسعًا من الجمهور السوري، حيث أشاد المتابعون بحسن تصرفه وهدوئه أثناء الحادثة. وقد علق أحدهم قائلاً: “كفو الشرطي برافو عليه ضل ثابت ع موقفو، ويلي خالف لازم يتحاسب.”

وتفاوتت تعليقات المتابعين، حيث أشار البعض إلى ضرورة محاسبة المواطن الذي ادعى انه يعمل في الاستخبارات وتهديده لسلطة القانون، بينما طالب آخرون بتكريم الشرطي تقديرًا لالتزامه بالقانون وعدم تهاونه مع المخالفين.

وقال أحد المعلقين: “هذا بيمثل نفسه وليس القانون أو الدولة.”

محكمة مصرية تحكم بسجن الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص”

أصدرت محكمة جنح الدقي في مصر حكمًا بسجن الفنان محمد رمضان لمدة عامين على خلفية أغنيته “رقم واحد يا أنصاص”، التي نشرها عبر قناته على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة، وفق ما أفادت RT.

وجاء الحكم في القضية رقم 9213 لسنة 2025، بعد إحالة رمضان للمحاكمة من قبل النيابة العامة، استنادًا إلى تقرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي وصف الأغنية بأنها تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة.

وأوضحت تفاصيل الدعوى أن المخالفة اكتشفت في 4 أغسطس خلال متابعة روتينية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت إدارة الأغاني أن الأغنية لم تخضع للرقابة المطلوبة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1992، وتحتوي كلماتها على ألفاظ اعتبرت “في منتهى الإسفاف والخلاعة”، ما يجعلها غير صالحة للعرض العام.

وتأتي هذه القضية ضمن حملة رقابية مشددة على المحتوى الرقمي في مصر، مع تزايد انتشار المنصات الإلكترونية. وكانت أغنية “رقم واحد يا أنصاص” أحدث إصدارات رمضان في أغسطس الماضي، وهي أغنية راب شعبي تحمل طابعًا تحفيزيًا يركز على النجاح الشخصي، لكنها أثارت جدلاً واسعًا بسبب كلماتها التي وُصفت بأنها تحرض على العنف وتشجع على الاعتداد المبالغ بالذات والإساءة إلى الآخرين، ونُشرت دون ترخيص مسبق من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وفاة مؤلف أشهر أفلام السينما المصرية الكاتب أحمد عبد الله

نعى المنتج أحمد السبكي، الكاتب والسيناريست الكبير أحمد عبد الله، الذي توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 60 عامًا.

وجاء في نعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع: “تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي، وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الكبير أحمد عبد الله، تغمَّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

وُلد أحمد عبد الله في أبريل 1965، وتخرّج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، لكنه سرعان ما انطلق في عالم الفن، حيث بدأ مشواره في المسرح بعد تخرجه، مقدّمًا أعمالًا مثل “عالم قطط”، “الابندا”، و”حكيم عيون”.

ثم انتقل إلى السينما ليصبح أحد أبرز كتاب الكوميديا في مصر، من خلال تعاونه مع نجوم الكوميديا في أفلام خالدة في ذاكرة الجمهور، أبرزها: “عبود على الحدود”، “غبي منه فيه”، “كركر”، و”يانا يا خالتي”.

كما امتدت لمساته الإبداعية لتشمل عشرات الأعمال التي مزجت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، مثل: “الفرح”، “المحكمة”، “الحرامي والعبيط”، “كبارية”، “صباحو كدب”، “قصة الحي الشعبي”، “لخمة رأس”، “عيال حبيبة”، “فول الصين العظيم”، “اللمبي”، “ابن عز”، “55 إسعاف”، “الناظر”، وغيرها من الأفلام التي شكّلت جزءًا أساسيًا من المشهد الفني المصري على مدار العقود الماضية.

ويُعد رحيل أحمد عبد الله خسارة كبيرة للدراما والكوميديا المصرية، حيث فقدت الصناعة أحد أعمدتها المبدعة، الذي ساهم في صياغة لغة فنية مميزة تجمع بين الطرافة والعمق الاجتماعي، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

“فيفا” يطلق “جائزة السلام” وترامب أبرز المرشحين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إطلاق “جائزة الفيفا للسلام” التي ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي بيان رسمي، أوضح “فيفا” أن الجائزة تهدف إلى تكريم “الأعمال الاستثنائية في سبيل السلام”، مشيرًا إلى أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، سيسلم الجائزة بنفسه هذا العام.

ورغم توضيح إنفانتينو لآلية منح الجائزة، إلا أنه امتنع عن الكشف عن أول المتلقين، قائلاً: “ستعرفون ذلك في 5 ديسمبر” خلال حديثه في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، والذي شهد أيضًا كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف إنفانتينو: “في عالم يشهد اضطرابات وانقسامات متزايدة، من الضروري تكريم من يسهمون في إنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام”.

وأشار الاتحاد إلى أن الجائزة ستكون سنوية، وستحمل صوت جماهير كرة القدم حول العالم.

يأتي الإعلان عن الجائزة بعد شهر من رفض لجنة نوبل منح ترامب جائزة السلام، رغم الحملات التي دعمته فيها بعض الشخصيات السياسية العالمية.

ولم يخفِ إنفانتينو علاقته القوية بالرئيس الأمريكي، حيث قال: “أنا محظوظ للغاية لعلاقتي الممتازة بترامب، وأعتبره صديقًا مقربًا. لقد دعمنا كثيرًا في التحضيرات لكأس العالم، ولديه طاقة مذهلة، وأعجب بشجاعته في قول ما يفكر به”، مشيدًا بدوره وتأثيره في الساحة الدولية.

مقتل رجل أعمال شهير في مصر وسط الشارع على يد مسجل خطر بعد تهديدات مباشرة

سادت حالة من الحزن في مصر بعد مقتل رجل الأعمال الشهير وصاحب محل الكشري المعروف “أبو رجيلة”، الذي لقي مصرعه بطريقة مأساوية على يد مسجل خطر يدعى “حلمي”.

الجريمة وقعت في شارع عام إثر خلافات قديمة تعود لعام 2009، حيث قام القاتل بتهديد الضحية في بث مباشر عبر موقع فيسبوك قبل تنفيذ جريمته.

الشهود أكدوا أن صرخات المواطنين كانت تعم المكان أثناء وقوع الحادث، بينما حاول البعض التدخل لإنقاذ “أبو رجيلة”، دون أن يتمكنوا من منعه. فور وقوع الحادث، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة، حيث تبين أن القاتل ارتكب الجريمة بسبب تلك الخلافات الطويلة الأمد. وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد فترة قصيرة من ارتكاب الجريمة.

النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في الواقعة، حيث جمعت أقوال الشهود وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وأسبابه.

فيديو مروع يظهر لحظة قطع يد سائق في مصر بعد اعتداء مجموعة من الشباب

أثار فيديو مروع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب في مصر، حيث يظهر الفيديو لحظة الاعتداء الوحشي على سائق من قبل مجموعة من الشباب في محافظة الدقهلية.

الهجوم أسفر عن قطع يد السائق، وذلك بعد مشادة بينه وبين المعتدين بسبب تحرشهم بالركاب الذين كانوا برفقته.

وفي تفاصيل الحادث، قال السائق محمود عمران، إنه كان يقف في موقف سيارات مع زوجة شقيقه وصديقتها عندما تحرش به مجموعة من الشبان طالبين منه عصير القصب الذي كان بحوزته.

وبعدما رد عليهم، ظن أن الأمر انتهى، إلا أن المعتدين تبعوه بعد ذلك، وأغلقوا عليه الطريق أثناء قيادته، ليبدأوا في التعدي عليه بالضرب. وأضاف أنه لم يدرك ما حدث حتى شعر بألم شديد في يده، ليكتشف أنه تعرض لقطع في يده بواسطة أداة حادة.

وأوضح عمران أنه كان يهدف للدفاع عن زوجة شقيقه وصديقتها، اللتين كانتا في طريقهما لإجراء فحص طبي في مستشفى إتميدة، وأنه لم يكن يتوقع تصاعد الموقف بهذه الطريقة العنيفة.

فيما تمكنت الشرطة من القبض على المتهم الرئيسي الذي نفذ الاعتداء، وعرضته على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد هوية باقي المعتدين وجمع الأدلة والشهادات اللازمة.

باريس تتوقف نهائيًا عن بيع تذاكر المترو الورقية بعد أكثر من 125 عامًا

أعلنت شركة النقل العام في باريس التوقف النهائي عن بيع التذاكر الورقية التقليدية للمترو، بعد أكثر من 125 عامًا على استخدامها، ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل بالعاصمة الفرنسية.

وشكل الأربعاء المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية، بعد أن ألغت الشركة قبل عامين بيع “حزمة العشر تذاكر” التي كانت خيارًا مفضلاً لدى السياح.

وأوضحت الشركة أن من لا يزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكن استبدالها لاحقًا، مشيرة إلى أن إلغاء التذاكر الورقية يهدف لتقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيعها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى تسهيل حركة الركاب وتحسين تجربة السفر.

وكانت الشركة قد قدرت في بداية عملية التحول أن عدد التذاكر الورقية المباعة سنويًا تجاوز 500 مليون تذكرة، غالبًا ما كانت تنتهي في القمامة أو تُلقى في الشوارع.

اليابان تنشر قوات لمواجهة موجة هجمات الدببة شمال البلاد

نشرت اليابان قوات من الجيش، الأربعاء، للمساعدة في احتواء موجة هجمات الدببة التي أثارت الذعر بين السكان في منطقة جبلية بمحافظة أكيتا شمال البلاد.

وتزداد مواجهات الدببة البنية والسوداء الآسيوية قرب المدارس ومحطات القطارات والمتاجر وحتى منتجعات الينابيع الساخنة بشكل شبه يومي مع اقتراب موسم السبات الشتوي، إذ تبحث الحيوانات عن الطعام.

وأظهرت إحصاءات وزارة البيئة اليابانية أن أكثر من 100 شخص أُصيبوا، ولقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم في هجمات الدببة منذ أبريل الماضي وحتى نهاية أكتوبر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه المنطقة تراجعًا في عدد السكان وشيخوخة سكانية، ما يقلل عدد الأشخاص القادرين على التعامل مع هذه الحيوانات، بينما تقدر الحكومة عدد الدببة في اليابان بأكثر من 54 ألفًا.

الإكوادور تشهد رابع حادثة مميتة للاعبي كرة القدم هذا العام بعد مقتل لاعب شاب

أعلنت الشرطة الإكوادورية اليوم الخميس عن مقتل لاعب كرة القدم ميغيل نازارينو، البالغ من العمر 16 عامًا، من أكاديمية الناشئين بنادي إنديبندينتي ديل فالي، بعد أن تعرض لإصابة بطلق ناري طائش في منزله بمدينة جواياكيل الساحلية.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” أن نازارينو كان في منزله عندما وقع الحادث المؤسف.

وأشار النادي إلى أن العنف المستشري في الإكوادور أودى بحياة العديد من الأبرياء في السنوات الأخيرة، مقدماً أحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق.

وتفيد التقارير بأن نازارينو، الذي كان يلعب في مركزي الوسط والهجوم، قتل نتيجة رصاصة طائشة أُطلقت في الشارع.

ويعد هذا الحادث رابع حالة مميتة للاعبي كرة القدم في الإكوادور هذا العام، حيث قتل سابقًا كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز من فريق إكسابرومو كوستا، وجوناثان غونزاليس من فريق 22 دي يونيو، وجميعهم كانوا في دوري الدرجة الثانية.

انفجار سيارة في نيويورك يصيب 7 من رجال الإطفاء

أصيب سبعة من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية جراء انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران في حي برونكس مساء الأربعاء.

وفقًا لبيان إدارة الإطفاء، تم إرسال فرق الإطفاء إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغات عن نشوب حريق في مجموعة من السيارات والمخلفات، وعند وصولهم إلى الموقع، عثروا على سيارات وأكوام من القمامة مشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ.

وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة من رجال الإطفاء، بينهم خمسة تعرضوا لحروق في الأيدي والوجوه، وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما أفادت إدارة الإطفاء بأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الانفجار، وقد باشرت فرق التحقيق في متابعة الحادث.

وفاة صادمة لـ”باربي” البرازيل في ظروف غامضة

عثرت السلطات البرازيلية على المؤثرة الشهيرة باربرا جانكافسك، والمعروفة بلقب “بونيكا ديسومانا” على “إنستغرام”، ميتة في منزلها في منطقة لابا بمدينة ساو باولو عن عمر يناهز 31 عاماً، وقد صُنِّفَت وفاتها بأنها “مشبوهة” وتنتظر الشرطة نتائج التشريح الكامل للجثة لتحديد أسباب الوفاة.

وعُثر على جانكافسك مع إصابات في ظهرها وعينها، حيث أكد المحامي الذي كان برفقتها أنها تناولت المخدرات معه، لكنه لم يتمكن من إيقاظها.

من جهتها، قالت صديقة للمحامي إن الإصابة في عينها نتجت عن سقوط عرضي في الساعات الأولى من الصباح.

وكانت جانكافسك قد اشتهرت بظهورها الجمالي المبالغ فيه، حيث خضعت لأكثر من 27 عملية تجميل بهدف تحقيق مظهر “باربي” الحقيقي.

وقد حققت شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها 55 ألفاً على “إنستغرام” و344 ألفاً على “تيك توك”.

كما كانت قد أنفقت حوالي 42 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل، وظهرت في برامج تلفزيونية وحملات إعلانية في البرازيل.