من صاحب جائزة أفضل وزير عربي؟

حاز وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة على جائزة “أفضل وزير عربي”، وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أقيمت تحت رعاية تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم.

وأشار رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح إلى أن “حصول وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الجائزة العربية المرموقة، واختياره من بين عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول العربية، يعد تكريما وتقديرا رفيعا ومشرفا، ويعكس مدى كفاءة معاليه، وتفانيه وحرصه على الارتقاء بالقطاعين المالي والاقتصادي”.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على “اهتمام وزير المالية والاقتصاد الوطني واهتمامه ودعمه المتواصل لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية، وتحقيق المزيد من الشراكات التي تعزز وتنهض بأفضل الممارسات المالية والاقتصادية، بما يحقق استدامة لمجالات التنمية والازدهار في مملكة البحرين والدول العربية”.

ويشغل سلمان بن خليفة آل خليفة منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين منذ العام 2018، ويرأس أيضا مجلس إدارة “شركة ممتلكات القابضة”.

وقد شغل قبل ذلك منصب المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ إنشائه عام 2013 وحتى 2018، حيث أشرف على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات.

وبين عامي 2008 و2012، شغل منصب المدير الإداري للأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “دويتشه بنك” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل الشيخ سلمان درجة بكالوريوس العلوم في الاستثمار والاقتصاد من كلية بابسون في ويليسلي بولاية ماساتشوستس، وقد حصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2016 تقديرا لخدمته العامة.

بالفيديو .. وزير المالية والاقتصاد الوطني يُكرَّم بجائزة أفضل وزير عربي في جوائز التميز الحكومي العربي pic.twitter.com/hH12lvYk67 — ALAYAM – الأيام (@ALAYAM) November 29, 2024