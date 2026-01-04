ترامب يحذف صورة «مادورو».. رؤساء دول اعتقلتهم أمريكا!

سلط اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية الضوء على سجل طويل من تدخلات الولايات المتحدة ضد قادة دول، انتهت بعضها بالاعتقال أو الإطاحة أو الملاحقة القضائية، في سياق استخدام العدالة والضغط العسكري لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية.

وأعلنت الإدارة الأميركية أن عملية عسكرية واسعة النطاق نفذت داخل فنزويلا أسفرت عن اعتقال مادورو ونقله جواً إلى الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بتهريب المخدرات ودعم الإرهاب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية جرى التخطيط لها بدقة، وشارك فيها عدد كبير من القوات، مشيداً بما وصفه بالنجاح الباهر للمهمة.

وأشار محللون إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً غير مسبوق في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا، وأنها تهدف إلى إضعاف السلطة الحاكمة، في ظل ملفات النفط والمخدرات والهجرة، وتعكس نمطاً متكرراً يجمع بين العمل العسكري والملاحقة القانونية والحصار الدبلوماسي لفرض وقائع سياسية جديدة.

وقارن مراقبون العملية باعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، معتبرين أن الرسالة واضحة: الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بقوة ضد قادة دول يحظون بدعم قوى دولية منافسة مثل روسيا والصين.

وأعاد هذا الحدث إلى الواجهة سلسلة من العمليات الأميركية السابقة، من بينها اعتقال الجنرال البنمي مانويل نورييجا بعد غزو بنما عام 1989، والإطاحة بالرئيس الهايتي جان برتران أريستيد، وتسليم الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز للولايات المتحدة قبل صدور عفو رئاسي لاحقاً.

وأكد خبراء في القانون الدولي أن هذه العمليات تثير إشكاليات عميقة، مع غياب آليات فعالة لمساءلة القوى الكبرى، مشيرين إلى التناقض بين وصف هذه التحركات كإنفاذ للقانون وما يمكن أن تُفضي إليه من تغيير أنظمة حكم أو إدارة دول بشكل غير مباشر.

رؤساء دول اعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو في فنزويلا: اعتُقل مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية أميركية في كاراكاس بتاريخ 3 يناير 2026

صدام حسين في العراق: اعتُقل في تكريت عام 2003 وحوكم بالإعدام شنقاً عام 2006

*جان برتران أريستيد في هايتي: أُطيح به في انقلاب عسكري عام 1991 وأعادته الولايات المتحدة إلى السلطة ثم دعمت انقلاباً آخر لإزاحته عام 2004

مانويل نورييجا في بنما: اعتُقل عام 1990 وحكم عليه بالسجن 20 عاماً في الولايات المتحدة

خوان أورلاندو هيرنانديز في هندوراس: اعتقل عام 2022 بعد انتهاء ولايته وحكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة ثم منحه الرئيس ترامب عفواً.

يذكر أنه حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”، صورة اعتبرت مثيرة للجدل للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد ساعات من نشرها السبت.

وأظهرت الصورة مادورو بملابس رياضية، ومعصوب العينين ومكبل اليدين، وهو يحمل قنينة مياه صغيرة، وقد أرفقها ترامب بتعليق قال فيه: “نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي دبليو أو جيما”، التي نُقل على متنها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.