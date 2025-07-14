من ضفاف القاهرة إلى شرفات الشانزليزيه.. مصرية تحصد أرفع أوسمة فرنسا

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النائبة في البرلمان المصري الدكتورة جيهان زكي، وسام “جوقة الشرف” الفرنسي برتبة فارس، وهو أرفع وسام رسمي في الجمهورية الفرنسية، تكريماً لإسهاماتها البارزة في مجالات السلام، والدبلوماسية الثقافية، والتقريب بين الشعوب من خلال البحث العلمي والفنون والتواصل الحضاري.

وجاء منح الوسام بناءً على مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية صباح اليوم، في خطوة تعكس تقدير الدولة الفرنسية للدور الذي لعبته الدكتورة زكي في تعزيز الحوار بين الحضارات، وتطوير العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا.

وعبّرت زكي عن امتنانها العميق لهذا التكريم، قائلة: “الحمد لله على هذا التقدير الذي لم أكن أحلم به يومًا”.

ومن المقرر إقامة حفل رسمي لتسليم الوسام في قصر “جوقة الشرف” المطل على نهر السين في باريس خلال فصل الخريف المقبل، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية.

وتحمل الدكتورة جيهان زكي سيرة مهنية حافلة، حيث عملت باحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون، وأستاذة متخصصة في الحضارة المصرية، وشغلت منصب رئيسة أكاديمية الفنون في روما، كما عملت مستشارة ثقافية بسفارة مصر في إيطاليا.

يُذكر أن زكي سبق أن حصلت على وسام “فارس” من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في عام 2009، إضافة إلى عدد من الجوائز الدولية من فرنسا وإيطاليا.

وتأسس وسام “جوقة الشرف” عام 1802 على يد نابليون بونابرت، ويعد أعلى وسام تكريمي فرنسي، يُمنح للعسكريين والمدنيين على حد سواء، تقديراً لخدماتهم البارزة في مختلف المجالات.