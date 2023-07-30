من ضمنها مقر الكرملين.. كييف تواصل قصف موسكو بالطيران المسير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة موسكو ومسيّرتين أخريين في منطقة أبراج موسكو سيتي وسط العاصمة.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إنّ أحد الأبراج أصيب إصابات طفيفة نتيجة اصطدام مسيّرة أوكرانية بعد إسقاطها، بحسب قوله.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن سلطات الطوارئ أن شخصا أصيب نتيجة اصطدام مسيّرة بأحد الأبراج، وجرى إجلاء العاملين في منطقة أبراج موسكو سيتي.

وقالت سلطات الطوارئ إنّ حركة الطيران عادت لطبيعتها في جميع المطارات بعد إغلاق المجال الجوي مؤقتا فوق العاصمة موسكو، وتعتبر منطقة موسكو سيتي منطقة تجارية وتضم عشرات الأبراج التجارية.

والهجوم الذي شُن الأحد هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.