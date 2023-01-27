من ضمنهم نائب محافظ المركزي.. الأعلى للدولة ينتهي من فرز مرشحي المناصب السيادية

أعلن المجلس الأعلى للدولة، انتهاء لجنته المعنية من عملية فرز الملفات المناطة به بشأن مترشحي المناصب السيادية.

وقال المجلس في بيان له، إنّ اللجنة انتهت من فرز أسماء المترشحين لمناصب رئاستي ديوان المحاسبة ومفوضية الانتخابات ونائب محافظ المصرف المركزي ووكيلي هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد

وطالب مجلس الدولة أصحاب الملفات المرشحة للمناصب السيادية تسليم تسجيل مرئي يعرف بهم وببرنامجهم في موعد أقصاه نهاية الأحد القادم، مؤكداً أنّه سيتم إبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب.