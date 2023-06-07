من طبرق.. «قعيم» يُعلن ضرب أوكار المخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها

أفاد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم بضبط 18 طنا من مادة الحشيش وكيلوغرامات من الكوكايين وآلاف الحبوب المخدرة في طبرق.

قعيم وخلال مؤتمر صحفي دعا المواطنين بالمدينة إلى الإبلاغ عن كافة المتورطين والعملية نجحت بامتياز دون أي أضرار بشرية، مشيرا إلى تنفيذهم عملية نوعية داخل ميناء كمبوت ضد تجار المخدرات ومهربي البشر.

وأعلن قعيم عن ضبط أكثر من 300 صندوق ترمدول وأكثر من 170 قنطار حشيش وما يقارب 12 كيلو من الهروين، وأنّه ضرب أكثر من 90‎%‎ من أوكار الفساد والهجرة والمخدرات

وأشار وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إلى احترامهم القانون والقبائل، وأنّهم سيتعاملون بجمع أنواع الأسلحة مع الخارجين عن القانون ولن نقبل بأي تهديد.