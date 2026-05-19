من طرابلس.. ليبيا وألمانيا تطلقان «مرحلة اقتصادية» جديدة

أطلقت العاصمة الليبية طرابلس، صباح الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في دورته الخامسة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية استعراض مسارات التعاون الثنائي بين المؤسسات الحكومية الليبية والألمانية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف المدن الليبية، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تناولت قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والبنية التحتية، إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وشارك في الجلسات مسؤولون من القطاعات المعنية، وكبرى الشركات الليبية والألمانية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين من الجامعات والمعاهد في البلدين.

ويُعقد المنتدى خلال يومي 19 و20 مايو 2026، وسط برنامج يشمل اجتماعات ثنائية بين المؤسسات الحكومية والشركات والمستثمرين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ورفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تحركات تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات، مع تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالفرص الاستثمارية داخل السوق الليبية.

وشهد المنتدى مشاركة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والمدير العام لإدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وسفير ليبيا لدى ألمانيا، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، إضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات والمراكز والجامعات والمستثمرين وأصحاب الشركات والخبراء في القطاعات ذات العلاقة.