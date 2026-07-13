من غزة إلى إيران.. نتنياهو: ضربنا خصومنا وغيّرنا قواعد المواجهة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، خصوصًا بشأن برنامجها النووي، لكنه في الوقت نفسه لا يتردد في اللجوء إلى القوة عندما لا تلتزم طهران بما تتعهد به.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل “قلبت المعادلة” من خلال استهداف خصومها في عدة جبهات، موضحًا أن العمليات الإسرائيلية شملت مناطق تمتد من قطاع غزة إلى اليمن، ومن لبنان إلى إيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده، بحسب قوله، “أبعدت خطرًا وجوديًا مباشرًا”، مشيرًا إلى أن هذا الخطر تمثل، وفق رؤيته، في احتمال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوتر الإقليمي الذي توسع منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023، حيث وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة ساحات، من بينها غزة ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى تنفيذ ضربات مباشرة داخل إيران.

وتقول إسرائيل إن تحركاتها العسكرية تستهدف جماعات وحلفاء مرتبطين بإيران، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا متبادلًا بين طهران وتل أبيب على خلفية الملفات الأمنية والعسكرية.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع العسكري بين الطرفين، تتضمن وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان.

وعقب ذلك، أوعز نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان، مع استمرار القوات الإسرائيلية في البقاء داخل المناطق التي تسيطر عليها، والتأكيد على الرد على أي “خرق لوقف إطلاق النار” من جانب حزب الله اللبناني، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.