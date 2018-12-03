من غوغل.. ميزة تسهل اتصالاتك اليومية

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين الذين بدأت في الوصول إلى هواتفهم بأن يطلبوا من مساعد “غوغل” أن يقوم بتحويل المكالمة إلى نص مكتوب، بحيث يسهل على المستخدمين الاطلاع على نص المكالمات التي دارت بين المتصلين ومساعد “غوغل”، بحيث يمكنك معرفة تفاصيلها دون إضاعة وقتك في التحدث إلى الطرف الآخر.

ويمكنك الوصول إلى العرض النصي لمحتوى المكالمات من خلال الدخول إلى سجل المكالمات على هاتفك، وفتح تفاصيل المكالمة المطلوبة، ومن ثم الضغط على زر See Transcript ومن هنا تستطيع الإطلاع عليه.

وإلى جانب ذلك فإنك بعد الاطلاع على العرض النصّي سيطلب منك الهاتف أن تقوم بإبداء رأيك حول دقة تحويل المكالمة لنص، عبر إصبعين أحدهما لأعلى للاستحسان والآخر لأسفل لإبداء الرأي السلبي.