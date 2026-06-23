من فرنسا إلى أمريكا وبريطانيا.. سلسلة حوادث مأساوية حول العالم

في مشهدٍ إخباري مثقلٍ بالأحداث المأساوية حول العالم، تتصدّر الحوادث المتفرقة عناوين اليوم بين غرق لاعب جزائري شاب في فرنسا، وتدافعٍ جماهيري في عمّان خلّف وفيات وإصابات، وانفجارات مخلفات حرب أودت بحياة أطفال في اليمن، كما امتدت سلسلة الكوارث إلى حوادث طرق وكوارث تقنية في الولايات المتحدة، وحريق ضخم في بريطانيا، وتحطم مروحية لخفر السواحل في ألاسكا، وصولاً إلى حوادث تسمم وغرق ووفيات فنية ورياضية في أكثر من دولة.

حادث غرق مأساوي للاعب جزائري شاب في فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اللاعب الجزائري الشاب قيس كينزو، البالغ من العمر 20 عاماً، تعرض لحادث غرق مأساوي في نهر الرون بمدينة ليون، ما أدى إلى وفاته دماغياً بعد نقله إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن كينزو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية أولمبيك ليون قبل أن ينتقل إلى أندية فرنسية أخرى، كان يسبح مع مجموعة من الأشخاص مساء الاثنين عندما جرفتهم تيارات مائية قوية بالقرب من شلالات فيسين.

وأوضحت التقارير أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال بقية الأشخاص، حيث نجا بعضهم دون إصابات خطيرة، بينما عُثر على اللاعب بعد وقت وهو في حالة حرجة، قبل إعلان وفاته دماغياً لاحقاً.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ظروف الحادث، فيما خيّم الحزن على الوسطين الرياضي الفرنسي والجزائري بعد انتشار الخبر.

وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين في حادث تدافع بالأردن خلال مباراة الجزائر

لقي شخص مصرعه وأُصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة، إثر تدافع وقع في الساحة الهاشمية وسط العاصمة عمّان خلال تجمع جماهيري لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية أن الحادث نتج عن الازدحام الشديد وتدافع الحشود أثناء متابعة المباراة، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى. لاحقاً، توفي أحد المصابين، فيما تراوحت إصابات الآخرين بين الطفيفة والمتوسطة.

وأفادت الجهات المختصة بأنه تم تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي، وبدأت التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، بينما كانت آلاف الجماهير قد تجمعت في عدة مناطق بالعاصمة لمتابعة اللقاء الذي انتهى بفوز الجزائر 2-1.

اليمن: مقتل 4 أطفال وإصابة 9 آخرين بانفجار جسم حربي من مخلفات الحرب في الضالع

أعلنت السلطات اليمنية في محافظة الضالع، مقتل أربعة أطفال وإصابة تسعة آخرين إثر انفجار جسم حربي من مخلفات الحرب في قرية الريبي شمال منطقة حجر. وأكدت السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن سقوط 13 طفلاً بين قتيل وجريح، ووصفت الواقعة بأنها من أبشع الكوارث الإنسانية التي شهدتها المحافظة.

ووجّه محافظ الضالع الجهات الصحية برفع درجة الاستنفار وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، محمّلاً جماعة الحوثيون مسؤولية مخلفات الحرب التي تسببت بالانفجار. كما دعا المنظمات الدولية والجهات المختصة بنزع الألغام إلى تكثيف جهودها للتخلص من الأجسام المتفجرة وتوسيع برامج التوعية بمخاطرها، خاصة بين الأطفال.

وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين جراء تدافع خلال متابعة مباراة كأس العالم في عمّان

توفي مشجع أردني في العشرينات من عمره، وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء تدافع وقع داخل محيط المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمّان، أثناء تجمع جماهيري كبير لمتابعة مباراة منتخب الأردن أمام الجزائر في كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن تسعة أشخاص جرى إسعافهم إلى المستشفى فجر الثلاثاء، بعد إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية المجاورة للمدرج الروماني، حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض المباراة.

وأوضح البيان أن أحد المصابين فارق الحياة لاحقاً، حيث جرى تحويله إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج اللازم، وحالتهم الصحية وُصفت بأنها بين الحسنة والمتوسطة.

وذكر مصدر طبي أن المتوفى شاب في العشرينات من عمره.

وشهد موقع الفعالية تجمع آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، حيث قُدر عدد الحاضرين بأكثر من 15 ألف شخص، بحسب مصدر وزاري لوكالة فرانس برس، في منطقة المدرج الروماني الذي يتسع لنحو 6000 متفرج ويُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة عمّان.

وانتهت المباراة بخسارة منتخب الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ما أدى إلى خروجه من المنافسة.

وأفادت تقارير محلية بأن المباراة بدأت في ساعات مبكرة من الفجر بتوقيت الأردن، وسط إجراءات حكومية استثنائية شملت تأخير بدء الدوام الرسمي في بعض المؤسسات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاء.

مصرع سيدة بعد اقتحام سيارة كهربائية منزلها في ولاية تكساس

توفيت سيدة تبلغ من العمر 76 عاماً بعد أن اقتحمت سيارة كهربائية منزلها في مدينة كاتي بولاية تكساس الأميركية، أثناء استخدام السائق نظام المساعدة على القيادة.

وأفادت السلطات بأن السائق فقد السيطرة على المركبة، فانحرفت عن مسارها وخرجت من الطريق قبل أن تخترق جدار المنزل بسرعة كبيرة وتصطدم بالسيدة التي كانت داخل المنزل.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى بواسطة مروحية إسعاف، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية لم تُظهر وجود مؤشرات على تعاطي السائق للكحول أو المخدرات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

ويعيد الحادث الجدل حول أنظمة المساعدة على القيادة في السيارات الحديثة، والتي تتطلب بقاء السائق متيقظاً ومستعداً للتدخل في أي لحظة عند حدوث خلل أو ظرف طارئ.

تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الأميركي في ألاسكا وعمليات بحث مستمرة

أعلنت قوات خفر السواحل في الولايات المتحدة تحطم مروحية تابعة لها أثناء مهمة بحث وإنقاذ في مدينة سيتكا بولاية ألاسكا.

وقالت السلطات إن المروحية تحطمت خلال مهمة ميدانية، دون أن تُعرف حتى الآن أسباب الحادث، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ في موقع السقوط.

وأضافت أن التحقيقات بدأت فوراً لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية أو حجم الخسائر المحتملة.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل مستمر في المنطقة لتأمين الموقع وجمع المعلومات اللازمة، في وقتٍ لا تزال فيه أسباب التحطم غير واضحة.

وفاة 3 سياح روس في بالي بعد الاشتباه بنبيذ محلي سام وتحذيرات من استمرار تداوله

أفادت قناة “Mash” الروسية بوفاة ثلاثة سياح روس في جزيرة بالي الإندونيسية، جراء الاشتباه بتناولهم نبيذاً محلياً، مشيرة إلى أن المشروب ذاته كان قد تسبب في حالات وفاة وتسمم سابقة خلال السنوات الماضية.

ووفق التقرير، فإن أول حالة وفاة موثقة تعود إلى عام 2008، عندما تعرضت مواطنة روسية لتدهور حاد في حالتها الصحية بعد تناول المشروب، حيث فقدت بصرها ودخلت في غيبوبة انتهت بوفاتها.

كما أضافت القناة أن السائح الروسي أندريه أُدرج ضمن الضحايا في نهاية العام الماضي، بعد نقله إلى المستشفى إثر الاشتباه بتسمم، قبل أن يؤكد الأطباء لاحقاً أن السبب يعود إلى المشروب الكحولي المحلي، ورغم محاولات إنقاذه توفي لاحقاً.

وتشير المعلومات أيضاً إلى تسجيل حالة ثالثة لامرأة روسية تُدعى آنا، دخلت في غيبوبة بعد تناول المشروب، وتوفيت بعد 22 يوماً من العلاج.

وبحسب المصدر ذاته، فقد سُجلت ما لا يقل عن أربع حالات تسمم أخرى لروس، جرى إنقاذهم بعد تلقي العلاج الطبي، فيما استمرت حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية في مناطق مختلفة من بالي.

كما نقل التقرير حوادث إضافية، بينها إصابات خطيرة تعرض لها سائح روسي بعد تناوله المشروب في أوبود، إضافة إلى حالة مصورة روسية عانت من مضاعفات صحية حادة بعد تناول كمية صغيرة، وحادثة أخرى لسائحة فقدت وعيها أثناء قيادة دراجة نارية ما أدى إلى إصابات بالغة.

وأشار التقرير إلى أن المشروب لا يزال متداولاً في بعض متاجر جنوب غرب الجزيرة، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطره الصحية.

وفاة الملحن السعودي عبد الله القرني “نجم الخليج” في القاهرة بعد أزمة صحية مفاجئة

توفي الملحن والمطرب السعودي عبد الله بن سعيد بن عايض آل مجدوع القرني، الملقب بـ”نجم الخليج”، مساء الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها في غيبوبة، بحسب ما أعلنته عائلته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد أحد أقاربه عبر منصة “إكس” بخبر الوفاة، في رسالة نعى فيها الفقيد داعياً له بالرحمة والمغفرة، ما خلف حالة من الحزن في الأوساط الفنية داخل السعودية والعالم العربي.

ويُعد عبد الله القرني من الأسماء الفنية التي برزت بعد فوزه بالنسخة الثالثة من برنامج “نجم الخليج” عام 2007، حيث بدأ بعد ذلك مسيرته كمطرب وقدم عدداً من الأعمال الغنائية.

واتجه لاحقاً إلى مجال التلحين والعمل الفني خلف الكواليس، إلى جانب مشاركته في إعداد أوبريتات وطنية وتراثية، كما قدم أعمالاً غنائية بصوته من أبرزها أغنية “غابت ثمان سنين”.

ويُعد برنامج “نجم الخليج” أحد البرامج الغنائية التي ساهمت في إبراز عدد من المواهب الفنية في المنطقة الخليجية خلال العقدين الماضيين، حيث انتقل عدد من المشاركين لاحقاً إلى مجالات الغناء أو التلحين أو الإنتاج الفني، فيما يحظى بعضهم بمتابعة واسعة في الوسط الفني الخليجي والعربي.

حريق ضخم وانفجارات تهز منشأة لإعادة التدوير في بريطانيا وتغطي الدخان سماء ليفربول

اندلع حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات بمدينة ويدنيس التابعة لمقاطعة تشيشاير البريطانية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 700 طن من الكرتون وسط تقارير عن وقوع انفجارات متعددة داخل الموقع.

ودفعت السلطات بأكثر من 20 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، حيث أظهرت مقاطع مصورة المستودع وقد تحول إلى كتلة من اللهب، بينما غطت سحب كثيفة من الدخان الأسود سماء المنطقة ووصل تأثيرها إلى ليفربول والمناطق المجاورة.

وأشار شهود عيان إلى أن السماء فوق ليفربول بدت سوداء بالكامل بسبب كثافة الدخان، فيما سُمع دوي انفجارات متتالية من موقع الحريق. كما أفاد صحفيون محليون بتساقط الرماد على الشوارع القريبة وسماع انفجارات قوية داخل المنشأة.

وصنفت دائرة الإطفاء والإنقاذ في تشيشاير الحادث على أنه “حادث كبير”، محذرة من خطر انهيار المبنى نتيجة شدة النيران. ودعت السلطات السكان إلى إغلاق النوافذ والأبواب بسبب كثافة الدخان، بينما شاركت فرق إطفاء من لانكشاير ومانشستر الكبرى في جهود السيطرة على الحريق.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى التأكد من سلامة جميع الأشخاص الذين كانوا داخل الموقع وقت اندلاع الحريق.

مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بمدينة مونتريال الكندية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم عنصر في الشرطة، إثر حادث إطلاق نار وقع في حي كوت-دي-نيج بمدينة مونتريال، فيما تواصل السلطات الكندية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وأعلنت شرطة مونتريال وفاة أحد عناصرها أثناء تأدية مهامه خلال الاستجابة للبلاغ، معربة عن حزنها العميق لمقتل الشرطي، ومؤكدة أن مزيداً من التفاصيل سيُعلن لاحقاً.

كما أكدت السلطات مقتل أحد السكان المحليين، إضافة إلى المشتبه به في تنفيذ الهجوم، الذي وصفته الشرطة في وقت سابق بأنه “مسلح وخطير”. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً واسعاً حول موقع الحادث، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة والبقاء داخل منازلهم كإجراء احترازي.

وقال قائد شرطة مونتريال فادي داغر إن عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى المكان، موضحاً أن المشتبه به “تم تحييده”، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنه تصرف بمفرده.

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية بأن السلطات رفعت لاحقاً حالة الطوارئ في المنطقة، مع استمرار التحقيقات لتحديد خلفيات الحادث. وأكد داغر أن الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص استنتاجات نهائية، مشدداً على مواصلة العمل لكشف جميع تفاصيل الواقعة.