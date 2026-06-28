من فنزويلا إلى اليابان.. الأرض تهتز في قارتين خلال ساعات

شهد العالم، اليوم، نشاطاً زلزالياً لافتاً امتد بين قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا، بعد تسجيل هزة أرضية جديدة قبالة السواحل الفنزويلية، بالتزامن مع زلزال أقوى ضرب سواحل اليابان، في مشهد أعاد المخاوف من تصاعد النشاط الزلزالي في أكثر من منطقة حول العالم.

في فنزويلا، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة، وقعت على بُعد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة كاراكاس، على عمق يقارب 35 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ووقع الزلزال عند الساعة 19:20 بالتوقيت العالمي، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات زلازل قوية ضربتها قبل أيام وأسفرت عن دمار واسع وأعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين.

وتأتي هذه الهزة الجديدة ضمن سلسلة من الارتدادات الزلزالية التي تشهدها المنطقة، بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو بقوتين بلغتا 7.2 و7.5 درجة، وتسببا في كارثة إنسانية واسعة لا تزال عمليات الإغاثة فيها مستمرة.

في المقابل، ضرب زلزال أقوى سواحل اليابان، حيث سجلت أجهزة الرصد هزة بلغت قوتها 6.1 درجة قبالة جزيرة هونشو، بالقرب من مدينة هاتشينوهي، على عمق نحو 32 كيلومتراً.

ووقع الزلزال مساء السبت بالتوقيت المحلي، على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة يزيد عدد سكانها عن 230 ألف نسمة، دون تسجيل تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتأتي هذه الهزة بعد أيام من تسجيل هزة سابقة في اليابان بلغت 5.6 درجة في وسط البلاد، ما يعكس استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة المعروفة بكثرة الزلازل.

حتى الآن، لم تعلن السلطات في البلدين عن وقوع أضرار كبيرة، فيما تواصل مراكز الرصد متابعة النشاط الزلزالي وتطوراته، وسط حالة ترقب عالمي لأي ارتدادات محتملة خلال الساعات المقبلة.

هذا وتشهد مناطق واسعة من العالم، خصوصاً على امتداد ما يعرف بحزام الزلازل في المحيط الهادئ، نشاطاً زلزالياً متكرراً نتيجة حركة الصفائح التكتونية، ما يجعل دولاً مثل اليابان ومناطق في أميركا الجنوبية عرضة لهزات متكررة متفاوتة القوة.